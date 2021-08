«La otra candidatura debería tener una mentalidad más abierta»

¿Por qué quiere ponerse el frente del CD Acero?

Queremos devolverle el club a los socios, que son quienes tienen que decidir dónde debe estar. Queremos una escuela potente que, a medio y largo plazo, defina dónde está el CD Acero.

¿Qué diferencias fundamentales hay entre las dos opciones a la presidencia?

La transparencia. La otra candidatura es puro mercantilismo, con plantillas largas al inicio de la temporada y prácticamente el 100 % con jugadores de fuera. Nosotros queremos tener un proyecto a medio y largo plazo de cantera muy potente que defina la categoría y nivel del primer equipo.

¿Qué aspectos cree que son mejorables en la gestión actual del club y cuales son positivos?

Mejorable, sin duda, la gestión de la escuela, la relación con los socios, los padres, las instituciones y el resto de clubes, pero, sobre todo, necesitamos una mayor masa social, porque, en realidad, apenas somos unos 110, aproximadamente. ¿Qué se ha hecho bien? Mantener al equipo en Tercera División, a pesar de los descensos deportivos y de la época covid que entendemos que ha sido difícil.

¿Cómo resumiría lo que pueden esperar los socios del CD Acero de su directiva durante los próximos años?

Trabajo, ilusión y, sobre todo, muchas ganas de llevar a cabo todos los proyectos que tenemos con el apoyo de los socios. Cualquier decisión de filialidades, convenios, etc., tienen que ser aprobados por los socios, como marcan los estatutos. El socio es el amo del club y la directiva su representación.

José Manuel Gil aspira a repetir en la presidencia del CD Acero, después de la evolución del club desde su llegada.

¿Por qué quiere seguir al frente del CD Acero?

Porque el proyecto sigue en crecimiento. Cuando veamos que la ilusión se apaga o se cercena será el momento de echarnos a un lado. Socialmente hemos crecido muchísimo. Contamos con miles de seguidores en Facebook, Twitter e Instagram, algo importante para dar visibilidad al club más allá de la comarca. Creamos un equipo inclusivo y el femenino, que nunca había tenido el CD Acero. En la escuela tenemos lista de espera. Hemos escuchado a los socios y simpatizantes del club que quieren, como todos, tener más jugadores de la zona en el primer equipo, por lo que se ha firmado un convenio con el Mare Nostrum. También hemos creado el área internacional que nos abrirá al mundo. El primer equipo está en una categoría que por presupuesto no merece, pero el trabajo de la directiva hace que saquemos de donde no hay. Cuando llegamos, el club tenía una deuda de unos 150.000 euros y a día de hoy es ínfima. Todo esto es gracias a la gente que realmente siente los colores del CD Acero y trabaja por él de manera altruista

¿Cómo valora que haya otra candidatura y qué diferencias hay entre las dos?

Me parece fenomenal, si su ambición no va enfocada a satisfacer intereses propios y a cerrar al club en la oscuridad. Los tiempos han cambiado y deberían tener una mentalidad más abierta y no algo trasnochada. Quieren hacer al CD Acero un club cerrado al mundo, a las nuevas tecnologías, a que no hayan jugadores en el primer equipo que no sean de la zona, a que en la escuela solo hayan niños del Puerto de Sagunto. El club no se parece en nada al de hace 40 años. Si saliera elegida la otra candidatura, que Dios no coja confesados, porque pasaríamos muchos años en el infierno de las categorías más bajas del fútbol regional. Dejaríamos el CD Acero en manos de unos dirigentes involucionistas.