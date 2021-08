«Con los aforos limitados se queda mucho público fuera, pero se intenta buscar hueco»

La alta participación y la ausencia de incidentes están marcando los actos estivales programados en el Port de Sagunt, según explicaba a Levante-EMV la edil de Fiestas y Cultura, Asun Moll. Como ya ocurrió con el aclamado tributo a Mecano, el previsto esta noche sobre Joaquín Sabina en los jardines de la Gerencia llega con las entradas agotadas y gran expectación.

«Estamos muy contentos con la respuesta ciudadana», apuntó Moll admitiendo que por los aforos limitados «se queda mucho público fuera, aunque siempre se intenta buscar hueco a quienes van sin entrada». «En el tributo de Mecano, unas 100 personas fueron sin ella y poco a poco y con paciencia, fuimos colocando a todos los asistentes», decía.

Esa misma expectación se ha vivido en los actos taurinos. «Entiendo que haya detractores y lo respeto, pero hay un sector amplio, muy interesado. De hecho me han dicho que el sábado por la noche se quedaron unas 500 personas sin entrada», decía recalcando que «el comportamiento del público asistente» a todo tipo de espectáculos «es ejemplar. Todo el mundo con las mascarillas y cumpliendo la normativa de no comer, no beber y no fumar».

En este sentido, subrayó que la incidencia por covid en la localidad «está bajando, lo que demuestra que si los actos se hacen cumpliendo la normativa de la Conselleria de Sanidad y la colaboración de todos los asistentes, podemos continuar realizando este tipo de eventos. Que además va a ser la tónica general», dijo además de agradecer a la comisión de peñas «su trabajo y colaboración».