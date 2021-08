El arrestado en la playa del Port por abusos sexuales dejó en julio otras 4 víctimas más

El hombre de 32 años arrestado recientemente en la playa del Port de Sagunt por tocamientos a tres menores de edad ya había protagonizado acciones similares en la misma ciudad, según han constatado agentes de la Policía Nacional al investigar estos hechos.

En concreto, se le atribuyen cuatro delitos de abusos sexuales más, junto a un delito de acoso y otro de lesiones, que habrían sido cometidos el pasado mes de julio, como ha podido saber Levante-EMV. Estos hechos se produjeron en distintos puntos de la población; en una ocasión, dejando también tres víctimas y otra, una más, como han confirmado fuentes policiales a este diario, aunque sin precisar si las otras cuatro afectadas también eran menores de edad ni dónde ocurrieron esos hechos.

En todos los casos, el hombre actuaba del mismo modo. Las asaltaba por sorpresa, o como en el caso de la playa, invadía su espacio personal, haciendo sentir incómodas a las mujeres, para posteriormente tocarlas.

El arresto, como informó este rotativo, fue posible después de que el servicio de salvamento de la playa del Port de Sagunt alertara a las autoridades de que un hombre se había sumergido en el agua y había realizado tocamientos en zonas íntimas a tres adolescentes de 12, 13 y 15 años. Aunque intentó esquivar a los agentes a nado, al final efectivos de la sección de Playas de la Policía Local le detuvieron en colaboración con una patrulla de Seguridad Ciudadana.

Tras su arresto, la Policía Nacional inició una investigación que ha llevado a imputar otros delitos a este hombre sin antecedentes que no es natural de la población, pero reside en ella. Aunque fue puesto en libertad tras comparecer en el juzgado después de su arresto del día 3, las investigaciones policiales continúan y no se descarta que ahora afloren casos similares anteriores que no habían sido denunciados.