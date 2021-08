"La cabaña de Almardà no se hizo para eludir el toque de queda"

Éste es el mensaje que han querido dejar claro los padres de varios chavales que acondicionaron su particular espacio el pasado fin de semana en la playa saguntina de Almardà con ayuda de palés, esterillas y sillas de plástico. Es más, apuntaban que estos adolescentes, de entre 12 y 15 años, veranean en apartamentos de la vecina playa de Canet d' En Berenguer, donde no hay toque de queda, "por lo que tiene menos sentido que hubieran hecho esto por ese motivo", afirmaban dos de los progenitores a Levante-EMV.

Además de desvincular a los chavales del uso que otros pudieran haber dado de madrugada a ese improvisado 'chill-out', los padres destacaban que los menores "enseguida lo retiraron todo" en cuanto un vecino y la Policía Local les llamaron la atención.

Entre el vecindario, además de quejas por ruidos vespertinos y nocturnos, había temor a que una colilla pudiera provocar un incendio en el cañar seco, como ya ocurrió hace unos años por la zona.

No obstante, desde principios de semana ya no hay rastro de esa "cabaña" que había tenido a los chavales "más entretenidos que nunca y lejos de los móviles", decía un padre. "Al final, buscando cosas para llevar allí encontraron una tostadora que adoptaron como 'mascota', así que se cambiaron el nombre del grupo. Luego, al ver la noticia, ya se hacen llamar 'La Tostadora Chill-out'", decía restando importancia a lo ocurrido pero dejando claro que los chavales no habían tenido nada que ver con quien acudiera allí de madrugada cuando había toque de queda en Sagunt, como apuntaban vecinos de la zona a este diario.