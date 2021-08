Les Vetlades de Sant Esperit cumplen su XVIII edición en Gilet

Gilet dará este jueves el pistoletazo de salida a las «Vetlades de Sant Esperit», que este año cumplen su XVIII edición.

Casi dos décadas de actuaciones de calidad en un marco incomparable como es el claustro del monasterio franciscano, por el que han pasado grandes artistas y se han vivido grandes momentos con música de cámara, ópera, jazz y los más variados estilos.

Esta edición arranca con «Faristol Vintage Quintet», más de 30 años de trayectoria en el mundo de la música de cámara con Vicent Morelló, flauta; J. Antonio Masmano, oboe; Pere Vicente, clarinete; Manuel Járrega, trompa; Higinio Arrué, fagot, y Carlos Apellániz, piano.

Les Vetlades continuarán este viernes, 13 de agosto, con un concierto de Yira-Yira Tango Jazz, donde se espera una interpretación muy particular de este famoso tango que interpretará Mariano Siccardi al piano, Carlos Máñez al saxo e Iván Cebrián a la Guitarra. El concierto depara un amplio repertorio con temas tan conocidos como «El día que mequieras» de Gardel, «Vida mía» de Fresedo, Bahía Blanca de Di Sarli, o «Abrazo de tango» de Siccardi, entre otros.

El broche de oro a esta cita cultural, que organiza cada año el ayuntamiento en colaboración con el Monasterio y la Diputació de València lo pondrá «Con dos coplas de más» el 14 de agosto, una agrupación que ha hecho de la fusión de coplas, rumbas, boleros y poesía una obra de arte que deja boquiabiertos a quienes les escuchan.

La voz de Ester Lluch, el bajo y voz de Iván Martínez, la guitarra española de Rolf Veen, los teclados de José Piqueras, la percusión de Manuel Chust y la narración de Rafa Garrido, llevarán hasta el claustro canciones tan especiales como Lágrimas negras, Bien pagá, sabor a mí, Cuarto de Tula, No estamos locos, no habrá nadie en el mundo, Te he de querer mientras viva, Pasión gitana y soñar contigo entre muchas otras que han hecho historia en la música. Las actuaciones comenzarán a las 20 horas.