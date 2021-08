Los contagios suben en Sagunt pero cae de nuevo la incidencia

En Canet aumentan en 4 los casos totales pasando de 465 a 469. No obstante, también se registra una disminución de casos reconocidos por PCR en los últimos 14 días, pues la semana pasada se registraron 25 casos nuevos y esta semana 22 disminuyendo en 3 los casos activos.

Alfara de Baronia experimenta un aumento en sus casos totales y en los activos, teniendo un total de 33 casos y 3 casos activos actualmente.

Por otra parte, Estivella, Faura, Gilet, Petrés y Quart de les Valls aumentan los contagios totales, como los ejemplos anteriores, no obstante estos municipios no registran ningún aumento en los casos activos, si no que se mantiene e incluso disminuyen.

Estivella suma un nuevo contagio en el total, pasando de 164 a 165, en cambio se mantiene en 11 casos activos. Faura suma 2 afectados pero sus casos activos disminuyen de 16 a 13. En Gilet aumentan en 5 casos totales y los activos se mantienen en 11 desde la semana pasada. Petrés suma un caso al total y sus activos se reducen de 4 a 3 en la última semana. Por último, Quart de les Valls, aumenta un caso y sus activos se reducen de 9 a 7.

En cambio, en Albalat del Taronger, Algar de Palancia, Algimia d’Alfara, Benifairó de les Valls y Quartell, disminuyen los contagios activos, respecto a los datos publicados por la Conselleria de Sanitat la pasada semana, no gana ninguno más.

Mientras, en Benavites, Segart y Torres Torres se sigue igual que el martes. Benavites con 2 contagios activos y el resto, con el marcado a cero.

Mutismo en Sagunt sobre las Fallas con toque de queda

Sagunt es uno de los municipios donde está vigente el toque de queda hasta el día 16; una medida que se prevé prorrogar hasta después de Fallas, según se conoció ayer después de trascender que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) había autorizado la petición del Consell que prorrogará estas restricciones desde el 17 de agosto hasta el 6 de septiembre. No obstante, desde la Federación Junta Fallera de Sagunt se mantuvo ayer el mutismo sobre cómo puede afectar esto a las celebraciones previstas. La edil de Fiestas Asun Moll también apuntó que habrá que esperar a conocer bien el nuevo decreto y las disposiciones oficiales, si bien remarcó que es la federación fallera y las comisiones las que organizan los actos.