Pinchan dos ruedas del coche a una concejala de Sagunt

El sabotaje se produjo en la madrugada del miércoles al jueves pasado, en una calle de la playa de Almardà situada en las inmediaciones del consultorio médico. La edil de Compromís aparcó su coche poco antes de la 1 de la madrugada después de asistir a varios actos y, a la mañana siguiente es cuando vio con sorpresa que tenía dos ruedas pinchadas, las dos situadas en el lateral de la acera.

Aunque inicialmente no quiso pensar mal, un testigo de lo que había ocurrido no dudó avisar de lo que había visto cuando se dio cuenta de que un familiar de la edil esperaba junto al coche por la mañana la llegada de la grúa. Esto facilitó en gran manera el trabajo de los agentes de la Guardia Civil, que en menos de 24 horas ya le habían identificado y advertido de que había sido sorprendido "in fraganti" de una acción de la que deberá declarar ante el juzgado.

De momento, según ha podido saber Levante-EMV, se cree que lo sucedido tuvo como víctima a la concejala "de manera fortuita" y "le tocó a ella, como le podría haber pasado a cualquier otro", después de que el hombre estuviera bajo los efectos del alcohol.

Moll ha querido agradecer y destacar tanto la importancia de la colaboración vecinal como la de la Guardia Civil. "Es de destacar el civismo y la responsabilidad demostrada por esa persona que, al ver lo sucedido, no ha dudado en ayudar a esclarecerlo todo. Este tipo de comportamientos son fundamentales en cualquier investigación policial y por eso hay que destacarlos", decía la edil a este diario, al tiempo en que resaltaba "el buen trabajo y la rapidez de la Guardia Civil".