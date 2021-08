«La gala de este año va a ser magnífica artísticamente»

El próximo lunes se celebra la 17ª edición de la gala Afacam, un espectáculo organizado por esta l Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias del Camp de Morvedre y Puçol. Como cada año, los beneficios irán destinados a que esta entidad siga desempeñando su función social.

Los artistas invitados que actuarán en el Teatro Romano a partir de las 22.30 horas son Melani, ganadora de la Voz Kids y representante de España en Eurovisión Junior, y Violincheli Brothers, finalista del concurso de talentos Got Talent España.

Con ellos estarán Juanka, Carlos Solano, Nino Ferry, Carlos Pérez y Ana Grau, Antonio Pecino, J.M. Perla, Abdón Sampedro, Samuel, Inés Richarte, Sergi, Emilio Solo y Felipe; todo en una gala conducida por Gonzalo Escrig.

«Este año la gala va a ser artísticamente magnífica», afirma a Levante-EMV Valentín Parra, presidente de Afacam, ya que «además de Melani, que cada día lo hace mejor, actúa un grupo de violinistas que, donde va, provoca furor; a lo que suman otros artistas de la localidad», añade.

«Preocupación»

Pese a este buen cartel, una de las mayores inquietudes es que la venta de entradas por internet haga que no se complete el aforo, debido a la dificultad que entraña, especialmente para la gente mayor. «Me preocupa que nuestros mayores no sepan utilizar el ordenador o no tengan posibilidad de desplazarse para conseguir las entradas», según apunta.

Mientras se ultiman los preparativos de la gala, la asociación sigue trabajando en sus instalaciones de Sagunt con relativa normalidad, dando un servicio de «aula de respiro» a las familias, al proporcionar un lugar a donde los enfermos están motivados y cuidados, cumpliendo las medidas de anticovid. «Mantenemos la distancia, hacemos uso obligatorio de mascarillas y siempre utilizamos gel hidroalcohólico. Hasta que la covid no esté totalmente dominada -añade-, seguiremos las recomendaciones pertinentes».

Aún así, «seguimos trabajando al completo como siempre», reconoce el presidente de la entidad; un hecho que se demuestra con el siemple dato de que, en pleno periodo vacacional, el centro cuenta con alrededor de 65 usuarios.