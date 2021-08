Gilet no autorizará la visita de todas las comisiones falleras

El equipo de gobierno de Glet ha apelado a la pandemia de la covid y ha decidido no autorizar la visita de todas las comisiones falleras que estaba prevista para la tarde del próximo día 1 de septiembre, dentro del calendario de actos preparado por la Federación Junta Fallera de Sagunt.

El gobierno local así lo comunicó ayer tanto a responsables de la única falla existente en Gilet como de la Federación Junta Fallera de Sagunt, según confirmó a Levante-EMV el alcalde, Salva Costa.

«Creemos que no tiene sentido que este fin de semana próximo no vayamos a poder hacer las tradicionales procesiones de las fiestas patronales y, sin embargo, el miércoles que viene, recibamos a más de mil falleros de toda la comarca para hacer la tradicional visita de pleitesía a nuestra comisión», explicaba el socialista. «Es un acto que nos encanta y que siempre hemos autorizado, pero este año la pandemia lo hace todo muy distinto», agregaba.

De hecho, Costa remarcaba que el gobierno local tiene clara su decisión y no la variará por mucho que la Conselleria de Sanitat sí emita un decreto exclusivo para Fallas donde sí autorice los desfiles de este tipo. «Son actos donde la gente es muy difícil de controlar y, por tanto, lo vemos un riesgo de contagios, especialmente si al final se deja que participen charangas con músicos; algo que yo veo complicado», apuntaba.

Junto a esto incidía en que su principal argumento es que «ven un contrasentido autorizar esto el día 1 cuando ahora mismo en las fiestas patronales estamos haciendo lo contrario y apenas hay unos días de diferencia».

Un ejemplo de esto último es que la noche de ese mismo día 1 la localidad tiene previsto acoger un concierto de la banda local «que empezará directamente en el lugar donde está previsto, sin que puedan hacer un pasacalle previo».

Junto a esto recordaba que, ante la pandemia, este viernes se ha descartado hacer la tradicional «Baixà de Sant Miquel» que siempre reúne a cientos de personas, la típica procesión del sábado en honor al mismo santo, así como la que siempre se hace al día siguiente en el día dedicado a la patrona de la localidad, la Virgen de la Estrella.

Costa aseguraba que, al comunicar su decisión tanto a los responsables de la falla de Gilet como a los de la Federación Junta Fallera de Sagunt, «ambos han entendido perfectamente la postura del ayuntamiento». Y puntualizaba: «Yo he ofrecido al presidente de la Junta que esa tarde vengan los máximos representantes de la entidad a visitar el monumento de Gilet. En eso, lógicamente no hay ningún problema. Lo que no queremos son desfiles con más de mil personas», añadía.