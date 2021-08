El problema de las aguas estancadas en el paseo marítimo de Sagunt se ha vuelto a reproducir en pleno período estival, como ha querido denunciar el concejal de Iniciativa Porteña Juan Guillén. “No se trata de un hecho aislado, ya que cuando caen cuatro gotas se reproduce la situación, y por tanto el equipo de gobierno conoce perfectamente cuál es el problema y cuales son las posibles soluciones”, afirma en un comunicado.

El edil porteño explica que, a su juicio, el origen de esta situación que se produce repetidamente y que impide caminar con normalidad a lo largo del paseo marítimo está en “los aliviaderos de salida natural de agua se encuentran absolutamente taponados por la maleza”. Según el edil, la contestación por parte del equipo de gobierno ya hace tiempo fue que “Costas les había solicitado un proyecto y un presupuesto para adecuar toda la zona y limpiarla de maleza y basura con el objeto de que la salida al mar en caso de lluvias no tuviera impedimento alguno”.

Sin embargo, el edil denuncia que un año después ha ocurrido lo mismo.“Podemos observar que todo sigue igual o peor”, asegura. Guillén recuerda que el problema se agrava al no disponer de una red independiente de pluviales de la red de fecales en la Avenida Camp de Morvedre. E insiste en que, si no se toman medidas para solucionar el problema, ocurrirá reiteradamente. “Si no se da una salida adecuada a todo ese caudal de agua, volveremos a tener el mismo problema una y otra vez”.

Al incidente de agua estancada se le añade, a su juicio, el problema del deficiente funcionamiento de la estación de bombeo y la red de fecales pues, según señala, esto provoca que en la parte del paseo marítimo donde se encuentra el agua estancada también se acumulen aguas fecales agravando así la situación.

IP denuncia una vez más la situación y señala cuáles serían los puntos sobre los que habría que actuar para solucionar definitivamente el problema: “en primer lugar realizando un mantenimiento preventivo y eficaz que deje libre de broza y maleza la salida natural de agua de lluvia como hemos señalado”.

En segundo lugar, aboga por “remodelar la obsoleta estación de bombeo de la Avenida Mediterráneo, con unas instalaciones modernas que no transmitan olores y que sean capaces de bombear todo el caudal que les llega, sobre todo en caso de fuertes lluvias”, apunta Juan Guillén sobre las medidas adoptar para resolver el problema.