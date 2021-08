Los 132 litros por metro cuadrados caídos esta madrugada en Canet d' en Berenguer han dejado imágenes nunca vistas en la zona en esta época del año, pues casi 90 litros han caído en una hora, si bien desde el consistorio aseguran que la situación está "bajo control".

La tromba de agua ha hecho cortar dos calles que han quedado completamente anegadas, así como el paseo marítimo. Incluso se

ha llegado a ver un coche flotando en la avenida Mare Nostrum. Además, ha habido inundaciones en inmuebles y locales comerciales cercanos al paseo marítimo que aún ahora están requiriendo el trabajo de los Bomberos, achicando agua.

Algunos apartamentos de la zona incluso han visto cómo les rezumaban aguas fecales; un hecho que desde el ayuntamiento se atribuía a un

problema puntual de saturación de los colectores, como ha explicado el edil de Policía, Eduardo Almor, a preguntas de este diario. "Ha sido una barbaridad de agua en poco tiempo. No es extraño que se hayan sobresaturado en algunos momentos", decía.

La intensa lluvia también ha afectado a la playa y ha hecho cerrar algunas entradas, dada la presencia de pasarelas de madera descolocadas,

zonas anegadas y grandes socavones en la arena que obligarán a "volverla a nivelar porque aún queda verano", según ha precisado el

concejal de Policía, aunque apuntando que "ahora se acometerán las tareas más urgentes por seguridad, dado que para mañana y pasado aún se prevén lluvias. Y no queremos actuar y que luego se nos destroce todo

otra vez .

En algunos puntos, el agua ha desaparecido hasta tal punto que las pasarelas de acceso no se pueden recolocar porque debajo ya no hay no

hay arena. "Es imposible", decía Almor.

Tras la tromba, en algunas zonas apenas se veían las cintas de colores colocadas por el ayuntamiento para parcelar la playa durante el verano con tal de garantizar la distancia por la covid.

Aunque esta mañana ha ondeado la bandera roja y se ha dado prioridad aevitar daños con trabajos como apilar las pasarelas descolocadas, no han faltado bañistas que se han acercado estamañana con idea de pasar el día. Por eso, la playa solo ha empezado a

vaciarse en cuanto ha empezado a chispear.