Sagunt planea interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la aprobación definitiva del proyecto de circunvalación exterior de Valencia, también conocido como segundo by pass. Así lo ha anunciado esta mañana el concejal delegado de Urbanismo, Quico Fernández.

La propuesta se abordará este jueves en la Comisión Informativa de Territorio y Sostenibilidad.

Desde la concejalía de Urbanismo, afirma el edil, se espera que esta maniobra legal se pueda aprobar en el Pleno Ordinario de septiembre con el apoyo de todos los grupos políticos y no sólo del Equipo de Gobierno, que «está totalmente de acuerdo» con la misma. «No es la primera vez que este tema ha necesitado el pronunciamiento de la corporación», ha recordado.

Segú Fernández, esta segunda circunvalación es «terriblemente perjudicial» para el municipio tanto por su «terrible» impacto paisajístico como ambiental, acústico e incluso en lo que a servicios y movilidad se refiere, ya que el nuevo trazado pasaría entre el núcleo de Sagunto y la zona de Ponera y la montaña de Romeu, afectando también a San Cristòfol o Pla del Bou, entre otras partes del término, en la estrecha franja que queda entre el núcleo urbano y la actual A-7.

«Es, de alguna manera, crear una grandísima herida añadida a las que ya tiene nuestro territorio por otras infraestructuras. No sólo dobla, en paralelo, el actual bypass, sino que además, a partir de un punto, lo acerca más a la ciudad, cuando aquí estamos reclamando pantallas acústicas para evitar el impacto del ruido que tiene la A-7 sobre nuestra ciudad, no sólo sobre la parte más próxima, sino incluso a todo el núcleo de Sagunto», ha lamentado Fernández. «Ahora tendríamos una segunda infraestructura tan grande como la actual y más cercana a la ciudad», agregaba.

El concejal ha advertido también de la desaparición de los Campos de Xulla, puesto que la nueva circunvalación pasa por encima de la ubicación de dichas instalaciones deportivas, lo que obligará a buscar una alternativa, «que no es fácil ni rápida» para poder ofrecer unas instalaciones adecuadas al Fútbol Base Sagunto que, «evidentemente, va a estar terriblemente perjudicado», motivo por el que espera «que haya una buena compensación» en el caso de que se ejecutara. También ha indicado que en lo que afecta al Pla del Bou no se sabe en detalle si afectará a alguna vivienda, pero «ya tienen muchos problemas en esta zona y se aumentarán», así como en el Pic dels Corbs y la Sierra Calderona.

«El Ministerio vuelve a planificar infraestructuras sin conocer ni la realidad del territorio ni las necesidades. Ya dijimos en su momento que lo que sería lógico es que una circunvalación en la ciudad de Valencia, sobre todo para los vehículos de largo recorrido que no van directamente al área metropolitana, tendría que ir más hacía el interior», manifiesta el edil, quien entiende que de este modo no sólo se evitaría este «terrible impacto», sino que además «ayudaría a cohesionar el territorio y las comarcas del interior».

«Sabemos que eso supone inversiones muy importantes como las que hacen en otros lugares, pero como aquí siempre estamos a la cola de las inversiones, deciden la opción más corta, más barata y la que más nos afecta, sin que eso parezca que les importe demasiado», ha reprochado el edil de Urbanismo.

El rechazo por parte del Ministerio de Transportes al recurso de reposición que se presentó el 28 de agosto de 2015 con el apoyo mayoritario de los partidos de la Corporación municipal, y que se le comunicó al Ayuntamiento de Sagunt el pasado 3 de agosto, ha sido lo que ha llevado al departamento de Urbanismo a tomar la determinación de pedir la aprobación de la Comisión y del Pleno para emprender medidas ante la Audiencia Nacional.

«Han tardado seis años en desestimar nuestras propuestas, nuestras sugerencias. Seis años para no aceptar ninguna de nuestras demandas y, además, incumpliendo los plazos que la propia ley establece», afeaba el concejal, que además ha achacado «errores de competencia respecto de quién tiene que rechazar definitivamente este recurso de reposición» así como «imprecisiones», «ciertas ambigüedades» y algunas otras «cuestiones de carácter formal».

Así, en opinión de Fernández, «después de tantos años» al Ayuntamiento de Sagunt no le queda otro remedio que acudir al contencioso-administrativo. «Padecemos una administración con una visión centralista que no es sensible al territorio donde se hacen estas infraestructuras y creo que el Ayuntamiento y la sociedad de nuestra ciudad se han de plantar y decir no, ya basta, y que busquen otras alternativas que sean más positivas para todos nosotros», ha expresado.

En fase de información pública del proyecto, las alegaciones del Ayuntamiento de Sagunt no fueron aceptadas. Posteriormente, en el primer pleno que se celebró durante la anterior legislatura, en agosto de 2015, se aprobó la interposición de un recurso de reposición para la anulación del proyecto que ahora, seis años más tarde, ha sido rechazado.