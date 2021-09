Rivalidad a pesar de todo

En Primera sección, por su parte, también se pueden ver caras nuevas pues la falla Luis Cendoya ha plantado, por primera vez, una creación del burrianense José Luis Pascual con un presupuesto oficial de 24.000 euros.

En categoría adulta, además, compiten La Palmereta, con Xesco Gil, que se estrena allí, con un presupuesto de 16.000 euros y Els Vents que ha contado de nuevo con Miguel Balaguer para plantar un monumento de 13.500 euros

En infantil, ha aumentado el número de participantes. El monumento más caro es el de Luis Cendoya, que ha seguido contando con Antonio Andrés con un proyecto valorado en 8.000 € seguido de Els Vents y Plaza Mare Nostrum, con una inversión de 7.500 €, creaciones de Miguel Balaguer y Francisco Fuentes. Completan la lista, Eduardo Merello, con un proyecto de Dani Barea y La Palmera con uno de Antonio Ruano, ambos por 7.000 euros.

Las fallas de El Camp de Morvedre vivirán hoy su prim era entrega de premios virtual, a causa de la pandemia de covid-19; una cita donde la rivalidad se mantiene, a pesar de todo.

Por más que las fechas sean atípicas y la lluvia lo haya complicado todo, incluso provocando la caída de varios remates, ahora se puede disfrutar ya en la calle de las fallas que tenían que haber sido plantadas en marzo de 2020, un ejercicio en el que se había aumentado el presupuesto oficial de los monumentos de las comisiones que forman parta de la Federación Junta Fallea de Sagunt (FJFS) y donde había crecido la competencia en la categoría Especial con la irrupción de la falla infantil de Churruca-Hispanitat en la categoría de oro.

En esta ocasión son siete las fallas que militarán en la categoría Especial infantil mientras que en la adulta se mantienen las mismas seis que en 2019, último ejercicio en que se plantaron los monumentos.

Así pues, hay muchas caras nuevas en la categoría Especial puesto que algunas de las comisiones del Port de Sagunt que militan en esta sección decidieron en 2020 cambiar a sus artistas falleros.

Ejemplo de esta renovación la falla La Victòria puesto que para 2020 fichó a Fernando López, que ha sido el encargado de realizar ‘Sharkara’, su monumento infantil que cuenta con una inversión de 13.000 euros, artista que no continuará en esta comisión para las Fallas de 2022, y a Ximo Martí cuya falla titulada ‘Qui mou el fils?’ intentará obtener de nuevo ese primer premio, como ya hicieran en 2018, con un presupuesto de 35.000 euros.

También estrenan artista los falleros de La Palmereta que continúan militando en sección Especial infantil, con una creación de David Ojeda llamada ‘Drink me, eat me’ cuya inversión asciende a 12.000 euros, mismo presupuesto con el que cuenta Churruca-Hispanitat que plantará un trabajo del artista local Dani Barea y que lleva por lema ‘Xurruca, un cant especial’.

El Palleter también ha plantado un monumento infantil creado por el tandem formado por Carmen Camacho y Raúl Tazo, una falla titulada ‘¡¡¡Que comence el joc!!!’ con un coste de 12.000 euros. Para su falla grande ha confiado en el reconocido artista Paco Giner que ha creado un monumento con el lema ‘Quin és el teu preu?’ y un presupuesto de 38.000 euros.

Por el contrario, en La Marina siguen apostando por la continuidad ya que, ambos artistas repiten. De este modo, el rival a batir en categoría infantil, por segundo año consecutivo, es Raúl García Pertusa que presentará una falla de 14.000 euros titulada ‘Sentir, viure, somriure’ mientras que el monumento adulto, de 40.000 euros, volverá a ser obra del valenciano Mario Gual del Olmo con el lema ‘Hierro y vida’.

Del mismo modo, Plaza Rodrigo volverá a plantar una obra de su artista Erik Martínez, que logró el primer premio de sección Especial adulta en 2019; en esta ocasión será ‘El gran show’ que cuenta con una inversión de 37.000 euros mientras que su monumento infantil es obra de Xavier Gámez que ha creado un monumento de 12.500 euros con el título ‘Hara Hachi Bu: comer sano para vivir más’, artista que tampoco continuará en esta demarcación para 2022.

fallas de sección especial. Monumentos que militan en la categoría de oro. 1 La Marina F

2 La Victòria F

3 Eduardo Merello F

4 La Plaza del Sol aún pudo plantar pese a los grandes desperfectos sufridos 24 horas antes F

5 Plaza Rodrigo 6 El Palleter F

«El jurado tendrá que valorar lo que es la falla»

Todas las fallas de la comarca, a excepción de El Remei, lograron ayer tener listos a tiempo sus monumentos. Las caídas de remates no impidieron plantar la gran afectada, La Plaza del Sol, ni El Mercat. La comisión de La Marina también vio caer ayer por la mañana el brazo del ninot que remata la parte superior, justo antes de que pasara el jurado. Desde la comisión se achaca al deterioro del material, tras las intensas lluvias, tras año y medio con le monumento guardado La presidenta, no obstante, cree que «el jurado tendrá que valorar lo que es la falla, si ha llovido o no ha llovido, eso es otra cosa», decía Eva Cayuela.