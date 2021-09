Costas lleva más de un año sin autorizar la mejora de un foco de inundaciones

La intervención puesta en marcha esta misma semana para abrir un canal desde el paseo marítimo del Port de Sagunt hasta el mar combatirá un viejo punto negro de inundaciones donde, la pasada madrugada del lunes, se vivieron situaciones nunca vistas cuando incluso un coche apareció entre las dunas, después de unas lluvias torrenciales de récord que dejaron más de 200 litros por m2, según los registros de Inforatge.

Sin embargo, solo se trata de una actuación «de emergencia» y autorizada «en apenas tres horas» por la demarcación de Costas de Valencia cuando el alcalde, Darío Moreno, transmitió a sus responsables la postura acordada por el gobierno local a propuesta del edil de Aguas y Mantenimiento, Pepe Gil: Que tras lo ocurrido y ante la previsión de una inminente DANA, se iba a dar orden a la empresa municipal Aigües de Sagunt para que actuara en la zona y abrir el canal, ya fuera con o sin la autorización de Costas, por mucho que el ayuntamiento se arriesgara a una sanción.

Esta actuación de emergencia es muy limitada, pues apenas implica dos medidas. Primero, la apertura del canal ya realizada entre las dunas, después de retirar el coche arrastrado por el agua el lunes así como numerosas cañas y arena; un «canal» más estrecho en la orilla del mar «para evitar la posible entrada de agua salada hasta tierra en caso de temporal, como nos ha indicado Costas», explicaba el edil de Aguas.

En segundo lugar, se ha previsto la retirada del agua estancada y maloliente que a mediodía de ayer aún estaba junto al paseo «ya que la empresa encargada de los trabajos estaba pendiente de encontrar el material necesario para poder quitarlas», según apuntó preguntas de Levante-EMV el edil Pepe Gil. «Enseguida que se pueda, lo harán para dejar la zona lo mejor posible cuanto antes, a la espera de poder intervenir de una manera más ambiciosa».

Esto hará que el ayuntamiento aún deba seguir esperando el visto bueno de Costas para la intervención que Aigües de Sagunt proyectó hace tiempo en esa zona «con tal de tener herramientas cuando llueve de forma torrencial, de modo que todo sea más sencillo de prevenir, solucionar o reconducir», apuntaba el edil.

Para lograr ese permiso, como apuntaba Gil, el consistorio lleva ya más de un año; un hecho que el nacionalista criticaba, al igual que el mismo alcalde, Darío Moreno, y el edil de Playas, Roberto Rovira. «Llevamos ya 2 alternativas que hemos enviado y que nos han pedido que mejoremos. La próxima será la tercera y esperemos tener pronto la autorización. Admito que es indignante tener que estar tanto tiempo para esto, pero es cierto que tras las lluvias de los últimos días, Costas ha atendido nuestra preocupación y nos dio el permiso para actuar allí en cuestión de horas», decía el primer edil a preguntas de este diario.

Críticas

El edil de Playas, Roberto Rovira, fue muy crítico con que «Costas solo haya reaccionado después de las graves inundaciones del lunes». Además, reveló que «la demarcación ha acabado dando luz verde a abrir de emergencia el canal, cuando en una reunión me dijeron que eso nunca lo autorizarían y que solo me permitirían la limpieza, lo que me hizo pedir a Aigües de Sagunt que rectificara la obra proyectada y a enviar luego esa documentación a Costas, pidiendo permiso para hacerla; una solicitud que enviamos en noviembre del año pasado y aún siguen sin autorizar».

Entre otras medidas previstas, la intención municipal es retirar las tierras que pueda haber contaminadas y reponerlo todo con arena limpia, así como instalar una arqueta en la zona baja del paseo marítimo. Aún así, para ello, debe esperar el permiso de Costas. «Vamos a seguir haciendo gestiones para solucionarlo de manera definitiva cuanto antes», remarcaba el alcalde.