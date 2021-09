2 Homenaje a las mujeres asesinadas por sus parejas F

La Falla Els Vents del Port de Sagunt se ha alzado este año con el premio a la Falla Más Igualitaria 2020/2021, dotado con 600 euros y otorgado por la delegación municipal de Igualdad tras valorar el trabajo realizado en la programación de las actividades culturales y, especialmente, la labor para el fomento de este valor entre la gente más joven.

Esto supone un espaldarazo al trabajo que lleva desarrollando la comisión desde hace 4 años, liderado por Estíbaliz Bosch, la vicepresidenta y delegada de igualdad de la falla, junto a Mónica Murria.

«Es la primera vez que ganamos este premio y nos enorgullece enormemente ya que la dotación económica ayudará a llevar a cabo nuevas actividades e iniciativas que llevamos en mente», explicaba ilusionada Estíbaliz tras considerar que «detrás del premio a la falla más igualitaria hay un trabajo de todo el año».

Y es que Els Vents se ha convertido en un motor de igualdad, con actividades para la población infantil y juvenil «ya que defendemos que la educación en valores es la base». Un ejemplo es la exposición itinerante nacida de su calendario solidario con beneficio a Amigas Supervivientes, sus charlas - talleres en los centros educativos o su concurso de carteles conmemorativos del 25N en el que participan en su mayoría alumnado de primaria.

A eso su suman los almuerzos literarios, que se han convertido en espacios de encuentro, en el que diferente escritoras nos comentan sus libros generando una diálogo en relación a la temática que en ellos se tratan y que afectan día a día a las mujeres.

En el monumento también se ha hecho un esfuerzo por cuidar al máximo este aspecto, con escenas de condena de la violencia machista y un esfuerzo en actualizar la temática de la falla a la situación actual, reivindicando el problema de las mujeres afganas y condenando los feminicidios.

De hecho, en él se recoge el proyecto «Tejiendo mariposas» de Itziar Prats que surgió tras el asesinato de sus niñas a manos de su exmarido. También un cementerio con 33 lápidas personalizadas, una lápida por cada mujer asesinada este año a manos de sus parejas o exparejas; «una escena que no deja indiferente a quien la observa y es justo lo que se pretendía... Lo que no se ve no existe», afirma Estíbaliz.

La crítica también recoge la situación actual de la mujer afgana, la pandemia en la sombra, la intensificación de la violenta machista durante el confinamiento y la dura realidad que han vivido las mujeres que han estado conviviendo con sus maltratadores; todo ello, con la utilización del lenguaje inclusivo.

El jurado, compuesto por el alcalde de Sagunt y presidente del Consejo Municipal de la Mujer, Darío Moreno, personal técnico del área de Igualdad, otras integrantes del Consejo de la Mujer, así como un representante del mundo artístico, también valoró la implicación de la comisión contra la violencia de género y su participación continuada en un certamen que desde Els Vents se ve como todo un acierto.