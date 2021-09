Eixa frase l’hem escoltat moltes voltes, però enguany cobra una especial ‘sensibilitat’. Les falles de 2020 se cremaran en 2021, els monuments clar!, i no ho faran al març sinó al setembre.

Quan parlant de falles, cadafal, no val allò de «pensat i fet». Diuen que és la divisa festiva valenciana, però els fets fallers demostren, ben al contrari, que cal pensar-ho molt. Potser en qüestions d’urbanisme ciutadà, de problemes econòmics, d’interpretacions històriques, etc., davant el munt de feina que exigeix de tractar-ho degudament, és preferible de tirar pel carrer del mig i que les coses es facin abans de pensar-les. En qüestió de falles, però, no és possible d’improvisar: cal pensar, i molt; pensar i treballar tot l’any. Així ho sintetitza Josep Maria Casaus i suma una reflexió interessant «quin altre no seria el país, si tota la tenacitat, tot l’entusiasme, tot el desinterès que posa la gent de València en les falles, el posava també en la tasca de la seua reconstrucció com a poble!».

Però aquest és tot un altre tema, i el d’avui és purament festiu. Cal parlar de les falles, una festa d’alguns dies que demana de treballar tot l’any debades per a poder encendre la flama la nit de la cremà.

Una cremà que en aquest setembre ens té que dur a repensar les falles i sentir-les. Devem d’anar al més a dintre possible dels nostres cors i de la nostra ànima i veure, amb perspectiva, la festa fallera. Sabem més o menys la història o llegenda de com varen néixer les falles... però s’imagineu eixe faller zero (si, en eixa època sería un home) que va crear la primera falla, eixe artista que va modelar el primer ninot toscament dissenyat però que feia parlar el monument, eixa crítica local, de cada barri i ciutat, i eixa pertinença a la falla del barri que any darrere any es renova com l’au fènix i que cada any es torna a viure com si fos inèdita.

Orgullosos de ser Patrimoni de la Humanitat però mirant sempre de reüll que una festa d’interès turístic nacional no ha d’acabar de perdre l’interès local i deixar, llavors, de tenir-ne cap altre. Per ara encara resulta prou bé gràcies, no pas a la improvisació, no pas al «fet», sinó al treball, al «pensat», que és una virtut prou més valenciana, malgrat el tòpic.