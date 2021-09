El concejal de Compromís y teniente de alcalde de Almardà, Pepe Gil, ha mostrado la total oposición de su grupo frente al inicio de las obras en Almenara sin incluir las necesarias actuaciones en las playas del norte de Sagunt. De hecho, los nacionalistas han movilizado durante los últimos meses a personas de todos los sectores implicados para demostrar la necesidad de un proyecto conjunto. Así lo plasmó Compromís per Sagunt con las alegaciones presentadas en el plan de Costas para la regeneración de Almardà, Corinto , Malvarrosa y Canet, avaladas por la Universitat Politècnica de València.

Gil apunta que «desde que el Ayuntamiento de Sagunt tomó la decisión de anunciar el contencioso frente a las obras en Almenara todo han sido trabas. El último, no darnos acceso al expediente para poder presentar el recurso de manera oficial». Y este hecho se produce en un momento en el cual la situación de las playas de Sagunt es grave, según el concejal de Compromís. «No quiero pensar mal, pero que todo se haya producido a finales de julio y que agosto sea inhábil para el sistema judicial no puede ser casualidad. De hecho, las obras en las playas del sur de Castelló ya han empezado y no hemos podido presentar el contencioso que pretende paralizarlas y, vuelvo a repetir, como ya hemos comentado a los vecinos y vecinas, que la idea es paralizarlas de forma total, porque en voz de todos los expertos van contra nuestras playas», añade Pepe Gil.

Que decida el juez

Para concluir, el edil explica que «en Sagunt, Compromís tiene claro que tenemos que presentar el contencioso y que sea el juez quien estimo o no si se tienen que paralizar las obras ya empezadas. Es innegociable. Volvemos a decir que no lo hacemos contra nadie, lo hacemos para salvar las playas de todos los saguntinos y saguntinas».