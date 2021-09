Ens volem llevar el barret davant del regidor i portaveu de Junts per Faura pel magnífic escrit d’opinió sobre la supressió de l’escola d’estiu de Faura, un escrit realment encertat. Hem de reconéixer que des de l’equip de govern no hem volgut treballar ni calfar-se el cap per mantindre un servei públic, no hem volgut fer la feina que ens correspon i per la que hem estat escollits.

Des d’estes línies volem demanar disculpes a les famílies de Faura que han hagut de sacrificar els beneficis d’aquest servei en la conciliació laboral, a totes les i els menuts, per haver anteposat la seguretat de la nostra població menuda en detriment del gaudi de les activitats de l’escoleta d’estiu.

Mil disculpes per haver deixat que els i les professionals de l’ensenyament disfrutaren de les seues vacances a l’agost i haver-los ‘obligat’ a, que en volta de preparar el curs vinent, des del 24 de juny al 23 de juliol es dedicaren a empaquetar les seues coses en caixes, a desmuntar les aules, marcar el mobiliari amb el nombre de l’aula corresponent i així facilitar el trasllat i a deixar als passadissos allò que s’havia de llançar al fem.

Mil disculpes també per començar al mes de juliol a desmuntar el menjador, la cuina, les pissarres digitals, projectors i l’aula d’informàtica per a traslladar i muntar a les aules provisionals. I també mil disculpes per voler reciclar material com tanques, reixes, portes o goma del parc infantil per reutilitzar-lo i fer servir-lo a l’aulari provisional.

I per últim també volem demanar mil disculpes per haver començat el divendres 23 de juliol el trasllat del mobiliari de les aules i de les caixes del professorat i haver fet tot el trasllat durant tots els caps de setmana fins al 22 d’agost (inclòs el del 14 i 15 d’agost) i així no interferir i molestar als treballadors, obrers, ferrers, lampistes, que entre setmana seguien preparant el ‘cole’ provisional perquè estiga tot a punt per al pròxim curs escolar.

En definitiva, no entenem molt bé l’escrit del portaveu de Junts per Faura, no sabem si ha estat per ignorància i desconeixement de l’esforç i la coordinació dels diferents agents implicats per fer el trasllat de tot un centre educatiu o una forma lletja i poc encertada de menysprear la feina de totes les persones que han fet possible que el pròxim dimecres 8 de setembre comence el curs escolar, com si res, en l’aulari provisional.

I tot açò sense cap foto en premsa.