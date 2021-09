El empleo capea las crisis y busca el "prometedor futuro" en Morvedre

Cerca de 7.000 parados y alrededor de 19.000 afiliados a la seguridad social. Esos son los principales datos oficiales sobre el estado actual del mercado laboral en el Camp de Morvedre, que trata de superar las crisis provocadas por la pandemia, con especial repercusión en el sector del automóvil, mientras intenta llegar al «prometedor futuro» que se dibuja con la entrada en funcionamiento de las empresas instaladas en la primera fase de Parc Sagunt y el desarrollo de los más de 5,5 millones de metros cuadrados de la segunda.

Desde la patronal comarcal, Cristina Plumed señala que «todavía es pronto para hacer balance del verano, pero las restricciones han hecho que mucha gente no haya recuperado su empleo». En unas Fallas también marcadas por el coronavirus, «ha habido menos consumo y el sector cultural y artístico lo continúa pasando mal, así que debemos hacer una valoración negativa del paro registrado, la contratación y las afiliaciones a la seguridad social».

Aunque la situación es mejor que hace un año y «la actividad económica avanza a buen ritmo», la presidenta de la Asociación de Empresarios del Camp de Morvedre (Asecam) apunta que «el crecimiento no es simétrico entre sectores», punto en el que preocupa especialmente «la continuidad de Pilkington». Plumed añade que «esperamos que se acelere la implantación de nuevas empresas, que la pandemia ha ralentizado. Debemos confiar en que ese crecimiento llegará y lo apreciaremos en el corto/medio plazo».

«En conclusión -según la empresaria saguntina-, estamos mejor que en otros territorios, pero no hay que perder de vista cómo evoluciona el sector auto, el conflicto en Pilkington y necesitamos cuanto antes nuevas actividades que generen empleo y riqueza».

Desde CC OO, mientras, su secretario general en el Camp de Morvedre, Sergio Villalba, lamenta que en agosto no se consolidara el descenso que se había repetido en los meses anteriores. «Parc Sagunt va lento y nos preocupa la convulsión en el sector del automóvil, porque no sabemos hacia donde va», señala. Sobre Pilkington, el sindicalista añade que «sabemos cual es el problema con las multinacionales, a las que el Gobierno tiene que hacer recapacitar».

Frente a estos nubarrones, Villalba hace referencia al «futuro prometedor» de Parc Sagunt, aunque con el matiz de que «nos gustaría que no hubiera tanta logística y sí algo más de industria, que es la que aporta mayor calidad al empleo».

En cuanto al balance desde UGT, su secretaria general en el Camp de Morvedre, Pilar Tarragón, destaca que «el paro tiene cara de mujer y joven, ya que la tendencia no mejora y estos dos colectivos son, de nuevo, los más perjudicados por el desempleo y en general por la pandemia. Nos preocupa mucho que casi 6 de cada 10 parados en la comarca son mujeres». Más allá de esta cuestión, la sindicalista señala que «aunque todavía no hemos recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia, la evolución durante este año es mejor que el anterior. Desde UGT queremos ser optimistas y pensar que la situación está mejorando, pero tendremos que estar atentos a los próximos meses para confirmar que esto sea una tendencia y no una cuestión coyuntural».

Tarragón también se refiere a la «estacionalidad» del mercado laboral en Morvedre, que se traduce en contratación temporal, por lo que «insistimos en la necesidad de un cambio de modelo productivo, basado en un turismo de calidad, en una industria fuerte y en una economía verde».