«La pesca me aporta muchas cosas buenas y me hace mejor persona»

La competición en este deporte supone prácticamente todo para esta joven de 16 años de Sagunt. «La pesca me aporta muchas cosas buenas, como las amistades, el aprendizaje o la desenvoltura con la gente. Soy mucho mejor con la pesca, más sociable y más comprometida».

En 2022, Lucía Romero aspira a dar un paso más y dejarse ver también en el ámbito internacional. «Espero estar entre los 10 primeros del mundo. Asimismo en 2023 espero disfrutar de un buen puesto en el Campeonato del Mundo de Francia.

Esta deportista de élite considera la pesca como uno de los aspectos fundamentales de su vida. «Cuando estoy nerviosa, enfadada o perdida, cojo la caña y me tranquilizo enseguida. Pescar es una parte fundamental de mi vida», insiste.

A lo largo de su trayectoria deportiva, la joven saguntina ha logrado primeras posiciones en el Campeonato de España desde donde se ha clasificado para los mundiales. «Quedé la segunda como deportista de alto nivel. En 2021 he quedado en el campeonato de España la tercera en la lista de alto nivel y me he clasificado para el mundial del año que viene», resume.

A pesar de la singularidad de la pesca deportiva, Lucía Romero se muestra dispuesta a revalidar títulos e incluso forjar triunfos en los mundiales. El carácter decidido, firme y responsable de la joven le permite seguir adelante en su proyección tanto personal como deportiva.

Los primeros pasos en la competición los daba a sus 11 años. Sin embargo, desde su primer lanzamiento con cinco años, Lucía supo que aquel deporte pasaría a formar parte de su vida. Una puerta que le lleva al mar a entrenar y desde donde espera poder seguir proyectando triunfos futuros.