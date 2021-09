Edu Martín, Edu Contel, Óscar Mercader, Ximo Catalán y Javier Villaroya participaron en el Campeonato de España de Triatlón en distancia olímpica, que tuvo lugar en Banyoles. Además de la dureza del recorrido, los participantes se encontraron con unas condiciones meteorológicas adversas, aunque todos los representantes del Morvedre Triatlón alcanzaron la meta. El más destacado fue Edu Martín, quien fue cuarto en su grupo de edad y consiguiendo la clasificación para el Campeonato de Europa que se celebrará en València el 25 de septiembre. Junto a él, también participará, Juan Malva en su categoría.

La reciente actividad del club también llevó a Javier Galindo y Jaime Gregorio a Oropesa y a Ricardo Márquez y Marisa Villagrasa hasta Benasque. Estos dos últimos acabaron primeros.