El mes de juliol va acabar amb la celebració de la festivitat dels Sants de la Pedra a Sagunt. La missa major fou oficiada a les deu del matí. Va estar presidida pel canonge de Jaén José Juliá. L’orquestra la dirigí Antonio Palanca. A la vesprada, es va realitzar la processó. Entre el programa d’actes, cal destacar el certamen celebrat a la Glorieta el 6 d’agost. Participaren les bandes de Faura dirigida per Hipólito Negre, la d’Algímia d’Alfara amb el director Emilio Salt i la de Puçol encapçalada pel mestre José Martínez Masip. Va rebre el primer premi de 250 pessetes la societat musical d’Algímia. Una altra festa destacada va ser la dedicada a la Mare de Déu del Bon Succés l’1 d’agost. La missa la celebrà el capellà Vicente Puig en el convent de Santa Anna. El sermó va estar a càrrec de Dionisio Nostrort. De vesprada, va eixir la processó.

Aquells dies tampoc no faltaren els esdeveniments tràgics. Cal destacar que un xiquet de 12 anys va morir ofegat en la mar el 30 de juliol. Diu la crònica que estava menjant i que «se le pasó el bocado a la garganta i pereció ahogado». L’1 d’agost una dona que anava en bicicleta fou atropellada per una màquina que maniobrava en la via d’Ojos Negros. L’11 d’agost es va declarar un incendi en la casa dels germans Ramón i Alberto Meliá, situada al carrer Major. Fou apagat per la brigada de bombers dirigida per Vicente Escobar. El 13 d’agost l’enganxador Ramón Argo va patir en l’estació del tren un accident en realitzar una maniobra. El 19 d’agost van estar detinguts a Sagunt Juan Roig i Andrés Martínez per protagonitzar una picabaralla. El 21 d’agost el periòdic El Correo denunciava que a Faura, en la casa de Juana Salvador Ramon situada al carrer Cavallers, van furtar una jupa.

Aquell any va tindre un valor especial la festa realitzada a la Mare de Déu del Carme a Sagunt, ja que fou beneïda la imatge pagada per la devota Isabel Pallarés i l’anda subvencionada pel prior de l’orde Odilón Mateu Prats i la junta directiva. Fou el 10 d’agost. El programa d’actes va acabar el 13 d’agost.

També a Albalat dels Tarongers van celebrar unes destacades festes del 15 al 18 d’agost. Participaren la banda de la localitat i els dolçainers Gomis de les Valls. Es repartiren racions de menjar per als pobres i es programaren diversions populars. Es va fer ball en la plaça Nova, albaes i traques de colors. Va destacar el 16 d’agost la guitarrà amb la participació del cantant de Terol Ruperto Martí i el de València Jenaro Martí.

Pel mes de setembre, s’acabaren les reformes realitzades en el temple de la població de Segart, gràcies a la gestió del vicari Rigoberto Oliver i la cooperació del veïnat. S’alçà el nínxol de l’altar major dedicat a la Immaculada i es va fer un destacat tabernacle. El paviment del cor es canvià i s’arreglaren les campanes.

Marxa del rector d’Albalat

Una notícia que va sorprendre fou la marxa del rector d’Albalat José Pinazo Molina, anunciada pel Diario de Valencia el 18 de setembre. El corresponsal deia que mai s’oblidaria allí al «padre de los pobres, el protector del desvalido, el consuelo de los enfermos y el alma de todas las cofradías». Hi va estar 8 anys.

Eixe mes se celebrarien festes a Estivella i Gilet. Però eixes i unes altres notícies formaran part del següent De cent en cent… i més.