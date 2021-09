Vivim en una societat que pateix canvis constants tant a nivell econòmic com social, cosa que fa que els representants polítics municipals estem sempre pendents dels nostres veïns i veïnes, observant les seues necessitats i buscant la millor forma de garantir-los-les. I algú es preguntarà: açò com ho aconseguiu si esteu a l’oposició? Fent propostes als ajuntaments; propostes que, segons de qui vinguen i la seua ideologia, així com de qui governe al poble, es duran o no a terme. En definitiva, fent política; perquè no oblidem que política és, fins i tot, el preu del pa, fer política és treballar pel benestar de la polis, de la gent del teu poble, més enllà de partidismes estèrils.

Anem al gra. Any rere any, hi ha actes reivindicatius i simbòlics commemorant la data de lluita feminista del 8 de març organitzats per diverses entitats, però també ens trobem la caminata solidària o la campanya de comerç local que releguen a un segon pla allò que perseguim, visualitzar la desigualtat de gènere que patim les dones, xiquetes i persones trans. Clar i ras, el govern del PSOE de Benifairó sempre resta importància o edulcora tot allò relacionat amb la reivindicació dels drets de les dones en la societat.

Lamentablement, eixa dinàmica del grup socialista ha tornat amb el vot en contra de les dos mocions presentades per Junts per Benifairó en suport de la iniciativa popular Tres Voltes Rebel. Aquesta iniciativa planteja fer una llei per combatre la despesa en productes per a la menstruació, despesa que patim les dones -la meitat de la població- a causa d’aquest fet fisiològic al llarg de la nostra vida.

Per si fora poc, pretén també reduir l’impacte ambiental produït per aquestos productes, una realitat terriblement contaminant. La segona moció atenia qüestions laborals, en concret un permís per la menstruació per a les treballadores municipals quan la regla les incapacita per a desenvolupar el seu treball.

Com queda clar, totes dues persegueixen trencar tabús i estigmes que encara són presents a la societat del segle XXI.

No hi ha prou a omplir-se la boca en certes dates per parlar de feminisme. Les polítiques feministes comencen als ajuntaments, els òrgans polítics més propers a la ciutadania, i tant els representants polítics com les institucions han de donar exemple en la pràctica.

Des de Junts per Benifairó seguirem presentant propostes i buscarem solucions que doten de més recursos i mitjans a les persones, més enllà del partit polític a què voten. Mentre uns anteposen el seu partidisme a l’interés de la població en general, nosaltres treballarem per al desenvolupament de polítiques efectives que donen la mateixa oportunitat a dones i homes, perquè és la nostra obligació com a polítics, perquè és la nostra ideologia.