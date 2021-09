La alcaldesa de Torres Torres no tiene ningún argumento para romper el pacto. La democracia consiste en que cada grupo político y cada concejal pueda votar en los plenos lo que ellos crean que será mejor para el municipio que gobiernan; claro que si el PSPV-PSOE lleva una moción al pleno, comunicándolo a la agrupación de Todos por Torres Torres (TxTT), los dos grupos la votan a favor y el PP se suma, no se está incumpliendo el pacto de gobierno, el PP puede votar lo que quiera y si el PP lo vota a favor, será porque la propuesta es buena. ¿Cómo le vas a decir al PP que no la vote a favor?, pueden hacerlo. Es sencillo de comprender.

Además, también cabe destacar con qué facilidad acusa la alcaldesa de TxTT al Grupo Municipal socialista de Torres Torres de ser desleales con su partido, el PSPV-PSOE, pues en ningún momento nos lo hemos planteado desde la Ejecutiva Comarcal. Precisamente, debido a su lealtad, la portavoz Mª Ángeles Vilar es la 2ª delegada de los 4 delegados de restos de la Comarca del Camp de Morvedre al 14º Congreso Nacional del PSPV-PSOE. Además, estamos muy contentos con la gestión hecha por el Secretario General de Torres Torres, la agrupación de Torres Torres ahora tiene 34 militantes de los seis que tenía antes, ha multiplicado por seis los afiliados, un asunto que se abordó en la Ejecutiva Comarcal del PSPV-PSOE donde también se dio cuenta de los pasos que se van a dar después de la ruptura del pacto por parte de TxTT , además de ratificar el apoyo a la Ejecutiva Local y al Grupo Municipal Socialista de Torres Torres.

La decisión de llegar a un pacto con TxTT fue debido a la paralización que padecía el ayuntamiento, confiando en que sería bueno para Torres Torres. Pero el resultado no ha sido el esperado y tampoco aquella decisión acertada. Pero el PSPV-PSOE siempre mira al futuro y con la experiencia de gestión que tenemos siempre buscaremos lo mejor para sus vecinos.

En la última reunión mantenida con la alcaldesa y su círculo cercano del mes de abril y donde se habló de estos asuntos y otros, a la pregunta directa hecha por el Secretario Comarcal socialista a la alcaldesa de Torres Torres «¿Vas a renunciar a la alcaldía para que sea elegida alcaldesa Mª Ángeles Vilar y cumplir el pacto?» La respuesta fue que SI. Por ello, sin argumentos, romper un pacto es porque no tiene fiabilidad.