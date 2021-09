«Tenemos que exigirnos más y ganar sobre todo en casa»

Empate y derrota para los equipos de Tercera de la ciudad. El Saguntino sacó un punto de su encuentro contra el Torrellano tras empatar 1-1. Mientras que el CD Acero se quedó una semana sin puntuar tras perder 0-1 con un gol de penalti del Callosa. Ambos equipos empiezan la liga por la parte baja de la tabla y este año la competición promete estar muy reñida.

El Saguntino no pasó del empate en su segundo partido de liga. Los rojillos, pese a jugar 70 minutos con uno más vuelven a puntuar de uno en uno. Un gol tempranero del Torrellano puso contra las cuerdas al Saguntino que no se rindió y antes de llegar al minuto 20 del choque puso las tablas. Tras el empate, los de Beni Espinosa tuvieron las de ganar, pero los visitantes defendieron muy bien el área y dejaron sin opciones de gol a los rojillos.

El entrenador rojillo, Beni Espinosa cuenta que: «El balance no es positivo porque en casa siempre queremos ganar. Si que es verdad que la liga está muy apretada este año, está todo muy igualado y es lógico que hayan partido tan reñidos. El equipo estuvo peleando y dominando hasta el final y tuvo diversas ocasiones para ganar. En ningún momento, quitando el primer gol suyo, nos vimos con peligro de perder. Si que es verdad que tenemos que exigirnos más e intentar ganar sobre todo los partido de casa».

Por otro lado, un gol de penalti en el minuto 39 condenó al CD Acero a no lograr su segunda victoria consecutiva. Les faltaron ocasiones a los rojiblancos en la primera parte. En el segundo tiempo los de Jandro buscaron el empate, pero el Callosa fue el que dominó el juego al final.

El míster rojiblanco expresa que «el partido en líneas generales no fue bueno porque no te traes ningún punto pero se pueden sacar cosas buenas. Lo mejor es la entrega de los chicos y que a pesar de jugar fuera de casa solo te hacen una ocasión de gol y eso dice que defiendes bien . Y lo perores que a pesar de que hemos sido mejores no hemos podido sacar nada positivo. Y el balance de la derrota siempre es negativo porque nos hubiese gustado sumar los 3 puntos».

Adiós a Peke

Por otra parte, el Saguntino informó ayer de la no continuidad de lateral derecho Alex Ortí, más conocido como Peke, «por motivos personales». Así, el club quiso trasladarle la mejor de las suertes en su nueva etapa y reconocer «su gran trabajo durante esta temporada y los tres meses que ha defendido los colores de nuestra entidad. Desde su llegada a Nou Camp de Morveder ha disputado 26 encuentros entre la temporada regular y el play-off de ascenso. Peke siempre lo ha dejado todo sobre el verde y, por ello, es que desde el club solo podemos tener palabras de agradecimiento», decían desde la entidad.