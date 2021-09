Sagunt alegará ante Costas para no tener que pagar 100 millones

El motivo del conflicto es el nuevo deslinde iniciado «de oficio» por Costas para lograr lo que la Justicia impidió en 2018: Sacar de la zona de dominio marítimo-terrestre el «Malecón de Menera», una propiedad privada de unos 70.000 metros cuadrados situada en primera línea de la playa del Port que en la población se aspira desde hace años a convertir en zona verde pública.

Técnicos de Costas se desplazaron ayer al lugar, para firmar el acta de apeo de este deslinde que ha vuelto a levantar ampollas en la ciudad pues, de salir adelante, el ayuntamiento podría verse obligado a expropiar esos terrenos por los que la empresa propietaria, Prosagunsa, ya le exigió hace años 100 millones de euros.

El acto contó con la asistencia del alcalde, Darío Moreno, el concejal de Urbanismo y otros ediles del gobierno local, así como representantes de Acció Ecologista Agró y la Federación de Asociaciones de Vecinos; todos ellos, contrarios a la medida y, en su mayoría, dispuestos a presentar alegaciones contra el acta de apeo de la nueva delimitación propuesta.

«Vamos a persistir en nuestra posición sobre que el deslinde tiene que mantener el malecón como una zona de dominio marítimo-terrestre y que, por tanto, sea una zona pública de disfrute de la ciudadanía», aseguró el alcalde. «Llevamos demasiados años empantanados en conflictos judiciales y es hora de que la Administración central tome cartas en el asunto y reconozca que éste es un terreno que pertenece a todos y a todas por igual», añadía.

Partidos políticos como EU también anunciaron alegaciones, mientras otros como Iniciativa Porteña no descartaban ayer acciones judiciales propias y Compromís, al igual que EU, daba por seguro que llevará la cuestión al Congreso. Igualmente, María Angeles Soriano confirmó a Levante-EMV que la Federación Vecinal y Agró «no van a quedarse inactivos ante un problema tan importante».

«Demostración de prepotencia»

A nivel político, predominaba ayer la perplejidad y la indignación ante el paso dado por Costas. Para el concejal de Urbanismo, Quico Fernández, esto «es una demostración de prepotencia por parte de la Demarcación de Costas y del Ministerio, que no tienen en cuenta, ya no solo las alegaciones que presentó el Ayuntamiento de Sagunto, sino la sentencia de la Audiencia Nacional que anulaba por irregular la delimitación que había hecho en 2014 la propia Demarcación de Costas. Nosotros demostramos en ese procedimiento judicial que si no todo, gran parte de superficie del Malecón es dominio público natural», dijo además de considerar que la medida «va contra el interés general y el interés público».

El edil de Playas, Roberto Rovira y el concejal segregacionista Juan Guillén también dejaron clara su rotunda posición en contra. El primero lo vio «una barbaridad y un atropello en toda regla hacia la ciudad de Sagunto y hacia los intereses públicos». Para el coordinador de EU, «se trata de una nueva tomadura de pelo del Ministerio que, en lugar de defender los intereses públicos, se ha puesto del lado de la especulación urbanística», decía recordando el pronunciamiento judicial y considerando que «lo verdaderamente sospechoso de todo este asunto es que el deslinde se hace de oficio por parte del Ministerio puesto que la propia empresa interesada no lo ha hecho. Por tanto, ¿por qué se incoa un expediente de deslinde de oficio que atenta contra los intereses públicos cuando ni siquiera la parte privada lo hace? ¿Bajo qué intereses espurios se está moviendo el Ministerio? Huele muy mal », afirma.

Desde Iniciativa Porteña se vio llamativo «el ensañamiento y obcecación» de una institución pública como es Costas «pareciendo que está más del lado de intereses privados que de intereses públicos», decía recordando que esto amenaza con que el consistorio deba expropiar el terreno para convertirlo en parque. Junto a ello, pidió del alcalde, Darío Moreno, «una mayor implicación, activando todas las líneas de acción posible, también la política».