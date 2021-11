La plantilla de Pilkington irá a la huelga en Sagunt contra los despidos

La plantilla de la fábrica de Pilkington en Sagunt irá a la huelga el próximo lunes a partir de las 10 horas para protestar por el despido "inminente" de 116 empleados de esta empresa que da empleo a unas 400 personas.

Serán paros de 4 horas por turno, es decir, de 12 horas diarias que en principio se prevén prolongar durante dos semanas.

Así lo han decidido el 92,5% de los trabajadores asistentes a las distintas asambleas después de que la empresa confirmara este jueves que echará a la calle a 116 personas y cerrará la línea de laminado, algo que los sindicatos ven como "el principio del fin" al creer que compromete el futuro de toda la fábrica. Por ello, desde el comité prevén ampliar la huelga hasta las 24 horas si en estas dos semanas no hay cambios.

Junto a ello, también "han exigido que se cumplan estrictamente las obligaciones legales, ni una más ni una menos" y haya un "no" a las horas extraordinarias, "no" a cambios de turno fuera de plazo y "no" a venir a trabajar si se comunica fuera de plazo, decían en un escrito conjunto las secciones sindicales de la factoría de CC OO , UGT y CGT.

Tras 16 meses de negociaciones y esfuerzos para evitar el cierre de la línea de laminado que la empresa ya quiso impulsar en junio de 2020, la plantilla tiene claro que "luchará hasta el último momento" para intentar que la firma vuelva a cumplir el acuerdo de ajustes laborales pactado en julio del año pasado con el que entonces se evitaron los despidos anunciados y se comprometieron inversiones para mejorar la competitividad de la planta. Esto implicaba desde una congelación salarial durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023, siempre que los incrementos contemplados en el convenio sectorial no superaran el 2%, reducción de pagas extraordinarias y la garantía de que no se producirían despidos hasta el final de diciembre de 2025.

Lejos de esto, ahora se teme por el futuro de toda la planta. Por ello, desde la parte social se insiste que la empresa ha roto el acuerdo del plan de competitividad y por lo tanto, reclama "que devuelva el dinero aportado por las trabajadoras y trabajadores en ese mismo acuerdo", dado el esfuerzo que han realizado para velar por la continuidad de la factoría.

La reunión de la comisión negociadora del ERE incluyó el jueves una entrega de documentación pero donde, según explicaron luego desde CC OO, "no dejaba claro nada sobre el futuro de la fábrica sin la línea de laminado". Por ello, los representantes de los trabajadores le insistieron en que la documentación entregada "es insuficiente" y pidieron que no se diera por iniciado el periodo de consultas.