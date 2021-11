«No era fácil, pero se nos puso bien»

Cara y cruz en una nueva jornada, la decimocuarta, en Tercera División. Lo mejor llegó del bando rojillo, que se mostró muy superior al colista Benigànim (0-3), mientras que lo peor fue la derrota rojiblanca en Orihuela (2-0).

El Atlético Saguntino se adelantó muy pronto por medio de Esteve en el camino hacia su tercera victoria consecutiva a domicilio, que Borja Mir sentenció antes del descanso y Esteve redondeó. El entrenador romano, Vicente Mir, apunta que «no era un partido fácil, pero se nos puso bastante bien en el minuto 1. El equipo estuvo muy bien, presionando arriba y jugando por las bandas, como habíamos trabajado durante la semana».

El técnico saguntinista añade que «sabíamos que ellos querían ir a por todas con balón jugado, pero se lo pusimos bastante difícil. El segundo gol nos dio ese margen de poder tener algún error, pero, tras el paso por los vestuarios, creamos más ocasiones y se vio que el equipo seguía enchufado. Al final logramos el tercero que nos dio tranquilidad y todo fue más fácil». Antes de recibir al Elche B, cuando tratará de conseguir su primera victoria en el Nou Morvedre, Mir destaca que, en Benigànim, «mantuvimos la intensidad durante los 90 minutos y eso hizo que lográramos una victoria con este resultado».

Pierde fuelle

El CD Acero, por su parte, sigue perdiendo fuelle después de acumular siete partidos sin perder y ahora haber caído en dos de los tres últimos. Pero más allá del resultado, lo peor para los rojiblancos es que se vieron ampliamente superados por el Orihuela.

El entrenador rojiblanco, Jandro Castro, reconoce que «el balance del partido es negativo después de la derrota. No estuvimos bien. El primero gol fue un error nuestro y eso condicionó el juego. Cuando no entras bien y no tienes la intensidad necesaria se acaba pagando. La clave fue el daño que nos hizo el primer gol. Ir por detrás en esta categoría es complicado El Orihuela es un buen equipo y ellos entraron mejor en el choque. Nosotros acabamos mejor la primera parte y empezamos mejor la segunda, pero, justo cuando estábamos bien, nos metieron el segundo gol. Que ellos acertaran con el primero e ir por detrás en el marcador nos complicó mucho las cosas».

Los porteños recibirán en el Fornás al Olímpic de Xàtiva el próximo sábado en una nueva jornada liguera.