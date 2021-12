La más rápida en los 15,4 km entre Santurce y Bilbao

Laura Méndez. La atleta olímpica afincada en Sagunt, Laura Méndez, fue la más rápida en la XXXIII Carrera Internacional Desde Santurce a Bilbao, que se desarrolló sobre un recorrido de 15,4 kilómetros en una mañana con viento, lluvia y frío. Esas condiciones no mermaron a la atleta entrenada por Manolo Ripollés, ya que no solo fue la primera en cruzar la línea de meta con un tiempo de 52 minutos y 44 segundos, con más de minuto y medio de ventaja sobre la keniana Isgah Cheruto y la vizcaína Judith Otazua. Méndez reconocía tras la prueba que, pese a las condiciones meteorológicas, «la organización, el circuito y el ambiente fueron de diez». Además de este éxito, la escuela de atletismo de Sagunt debutó por esta temporada en pista con los sub 14 y los sub 16 en Gandia, mientras los sub 12 lo hicieron en València. Para muchos de ellos fue la primera experiencia competitiva y la gran mayoría mejoró su marca personal. Y la otra cita del fin de semana fue la Carrera por los Derechos de la Infancia de Sagunt, donde el Club de Atletismo Español Morvedre inscribió a 80 participantes. La prueba, organizada por el departamento de Juventud e Infancia, reunió a cerca de 450 corredores entre los dos circuitos, en una mañana en la que no faltaron actividades de animación como talleres para dar a conocer los derechos de la infancia, juegos, hinchables y la actuación musical de Street Five. Monim El Khayami y Sandra Verdejo se impusieron en la prueba absoluta, mientras el CAEM fue el club numeroso y el Mediterráneo el colegio con más participantes.