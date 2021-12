Sagunt recurre para intentar parar los espigones de Almenara

Los progresivos avances en la construcción de espigones en Almenara y el reciente auto de la Audiencia Nacional no han impedido que el Ayuntamiento de Sagunt haya decidido continuar su batalla legal para pedir la paralización cautelar de esas obras que tiene en marcha el Ministerio para proteger el litoral sur castellonense.

El consistorio saguntino ha recurrido el pronunciamiento de la Audiencia Nacional, dados los informes que apuntan a los perjuicios que esas infraestructuras supondrán para sus tres playas situadas al sur de Almenara.

El alcalde, Darío Moreno, ya avanzó a Levante-EMV que era partidario de esta medida «por una cuestión de coherencia»; una postura que el teniente de alcalde de Almardà, Pepe Gil, también respaldó desde el principio. No obstante, falta por ver el recorrido legal pues la sala ya dejó claro en su auto que «debe prevalecer el interés público» del proyecto en marcha en Almenara «frente a los intereses particulares del ayuntamiento recurrente, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de ejecución de trabajos para la salvaguarda y protección de la zona costera, y que las obras (que se encuentran en estado avanzado), responden al interés general de evitar los daños causados por los temporales», dice según el documento al que ha tenido acceso este rotativo. Junto a esto, también rechazaba otro argumento jurídico esgrimido por Sagunt, al remarcar que «no cabe apreciar en el presente supuesto» la «apariencia de buen derecho, cuya aplicación ha sido matizada por el Tribunal Supremo, exigiendo que se ponga de manifiesto de forma clara».

«Intereses generales»

Al ser preguntada por el nuevo paso dado por Sagunt, la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, «lamentó» la presentación del recurso y dijo ayer «seguir confiando en la Justicia». «El auto dejó muy claro que son intereses generales los que se están protegiendo en Almenara, que es lo que siempre hemos defendido nosotros. Estas obras no son un capricho. No es decir que no queremos piedras, sino arena; no. Son para proteger la costa, unas infraestructuras públicas y unas viviendas», remarcaba en declaraciones a este diario. Pérez también afirmó que las obras para construir los espigones avanzan «a buen ritmo» y que «ya se ven perfectamente».