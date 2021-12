La alcaldesa de Torres Torres, Amparo Bolós, ha resultado herida leve esta mañana mientras conducía su coche por la localidad. Todo ha ocurrido en la entrada principal cuando, de repente, un camión ha empezado a avanzar marcha atrás y de repente se ha abalanzado sobre su vehículo. «Yo no hacia más que pitar e incluso he apartado mi coche a un lado pero, al final, me he dado cuenta de que el choque era inevitable y me he preparado para el golpe», contaba la propia Bolós a Levante-EMV.