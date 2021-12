Mejoras que saben a poco

Los más de 500.000 euros destinados este año por el Ayuntamiento de Sagunt al mantenimiento de vías públicas están sabiendo a poco en una ciudad llena de calles y avenidas que necesitan una intervención.

El mismo edil de Mantenimiento, Pepe Gil, así lo reconocía a Levante-EMV, tras una reciente crítica de Iniciativa Porteña, que se preguntaba si toda esa partida se estaría gastando «o se estaría reteniendo para realizar las obras el año de elecciones como propaganda electoral», en palabras de la edil segregacionista Pilar Berna.

Frente a esto último, el edil de Compromís recalcaba que esa cantidad reservada en los presupuestos «se está ejecutando en su totalidad y se ejecuta todos los años totalmente». «Eso no quiere decir que lleguemos a todas partes porque la ciudad es muy grande y hay poco dinero. Yo insisto en que debe haber más dinero para esta partida, pero no lo hay», decía.

Diferente es el caso de las repavimentaciones previstas en este año 2021 pues prácticamente todas se han quedado bloqueadas y solo se han podido llevar a cabo algunas en Sagunt, Port y Almardà, pero con el presupuesto de 2020.

Esto, como ya adelantó Levante-EMV está directamente provocado por el freno al préstamo de 7,5 millones que iba a pedir el consistorio y que la Generalitat no le autorizó a contratar. La razón es que, al no llegar ese crédito, al departamento de Mantenimiento no le han llegado los más de 1,3 millones que había previsto destinar a repavimentaciones, como remarcaba su edil. «De todo eso no nos ha llegado ni un euro», afirmaba recalcando que su intención de cara al próximo presupuesto es que éste tenga en cuenta lo ocurrido «y todas las inversiones pendientes».

Reparaciones «que pueden provocar caídas»

La edil de Iniciativa Porteña, Pilar Berna, ha cuestionado el resultado «de algunas reparaciones en el asfalto de las calles». «Zonas como la calle Segorbe se han reasfaltado como nuevas casi en su totalidad mientras que otras han sido parcheadas de muy mala forma, como la entrada a El Puerto en la Avenida Juan de Austria, donde se han rellenado agujeros sin nivelar y ahora se han convertido en baches», decía además de pedir que sea asfaltada en su totalidad «por su gran importancia y elevado tráfico de vehículos y peatones». Junto a ello, afirma que «otras calles con mucho paso de vehículos como la calle San Vicente fueron parcheadas hace poco tiempo, y ahora nos encontramos esos parches destrozados, incluso se puede apreciar hasta 3 capas de asfalto. En esta misma calle algunos pasos de cebra se encuentran con esas reparaciones defectuosas y podrían provocar la caída de los peatones».