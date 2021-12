Más allá de la demagogia que puede suscitar el tema del alumbrado navideño en las calles de las ciudades ( la luz está muy cara, hay gastos más importantes...), es incuestionable que cada vez son mas las ciudades de todo el mundo que pugnan por tener el mejor alumbrado navideño, como reclamo turístico y como fuente potenciadora del comercio local en estas fechas de compras y regalos.

Pero eso no ocurre en nuestra ciudad... Hoy, cuando he salido a la calle y he visto calles como la principal avenida comercial del núcleo de Puerto de Sagunto, con apenas un puñado de luces en uno de los laterales en cada farola, sin ni siquiera la tradicional banderola felicitando las fiestas a la entrada de la avenida, de lado a lado de la calle, he recordado aquel año 2016 donde a estas alturas ni siquiera había una bombilla puesta en las calles.

Mientras miembros del equipo de gobierno suben a sus redes sociales fotos celebrando el Día de acción de Gracias con sus jerseys de renos, a los que se les encienden las luces de sus narices, y otros con esos mismos jerseys con abetos y regalos, haciendo apología del espíritu navideño, dejan huérfanas nuestras calles de ese mismo espíritu, huérfanas de villancicos, de esperanza y de la alegría que estos días de Navidad deberían llenar nuestras calles.

Flaco favor le hacen al pequeño comercio con este «apagón» navideño, invitando a los vecinos de nuestra ciudad a que acudan a Valencia de compras mientras aprovechan para pasar la tarde viendo la iluminación navideña de la ciudad... el alumbrado navideño y los villancicos debería de ser una tradición que no deberíamos de perder. Estas fiestas van más allá del tema religioso y son una tradición cultural que todas las religiones y nacionalidades que conviven en nuestro municipio celebran de igual manera. Todo esto sumado a la situación sanitaria que nos ha tocado vivir y que impiden ciertos actos como la Cabalgata de Reyes por segundo año, están matando una de las mayores y más tradicionales celebraciones de nuestro calendario.