El Saguntino acaricia el liderato tras ganar al Atzeneta

El Atlético Saguntino se pone a dos puntos del liderato tras ganar a uno de los mejores equipos de la categoría en su casa, el Atzeneta (0-1). El domingo, a las 12 horas, recibirán al Villajoyosa en el Nou Morvedre.

El CD Acero, por su parte, no ha podido mantener la sexta posición tras caer derrotado en esta jornada intersemanal ante el Jove Español (2-1) y no lo tendrá nada fácil el domingo, pues recibe en el Fornás al líder, al Valencia Mestalla a las 12 horas.

El Atlético Saguntino ganó en tiempo de descuento al Atzeneta UE gracias a un gol de Kike Torrent en el minuto 92. El choque transcurrió muy igualado entre dos equipos de la parte alta de la clasificación que están peleando por el ascenso de categoría. La ocasión más clara de la de primera parte fue del Atzeneta. Tras el paso por vestuarios, el Saguntino se hizo con la posesión del esférico y no paró de intentarlo hasta que llegó el gol tras un córner que sacó Tárrega al segundo palo y remató Kike Torrent.

El entrenador rojillo, Vicente Mir, expresa sobre el partido que: «Fue un choque muy reñido en el que los dos equipos mantuvimos un ritmo muy alto de mucha intensidad, no mucho juego y ocasiones, pero si muy intenso. Al final, conseguimos una victoria importante en un campo muy difícil que nos hace estar más cerca del líder y en una posición más cómoda de cara al play off. Tenemos que seguir en la misma línea de trabajo, no bajar los brazos e intentar conseguir el objetivo que queremos, que ya dije que era el play off y buscar el liderato si se puede. Queda mucha liga aún, esto es muy largo y las cosas en dos jornadas pueden cambiar mucho».

Con respecto a la clasificación, añade: «Estamos en una situación en la que se encuentran muchos equipos muy cerca en puntos y cualquiera puede estar arriba del todo y más cuando el Valencia Mestalla pinchó esta semana».

Respecto al partido contra el Villajoyosa, en caso de que se pueda jugar, «va a ser, como todos, complicado contra un rival que planta cara. Creo que se cerrará atrás, intentará salir a la contra y hacer el primer gol será bastante difícil. Es un choque en el que hay que salir a por todas y tenemos que ganar si o si», concluye Mir.

El CD Acero no tuvo su día contra el Jove Español. Los primeros minutos fueron de los locales, que tradujeron el dominio del balón en un gol en el 33 de Víctor Banegas. El Acero no se vino abajo e igualó el choque en el minuto 68 con un tanto de Selma. Pero tres minutos después de lograr la igualada, los rojiblancos se quedaron con uno menos sobre el césped con la expulsión de Elián en el 71. Los alicantinos aprovecharon la superioridad para sentenciar al partido y dejar los 3 puntos en casa.

Balance

Jandro Castro, entrenador rojiblanco, hace repaso de choque y cuenta que «el balance del partido es negativo. Creo que el equipo en la primera parte no estuvo bien, en la segunda parte salimos de otra forma y marcamos el gol y bueno con la expulsión, nos tocó defender el resultado y en la última jugada del partido en un balón al área nos metieron el 2-1 que fue demasiado castigo para la segunda parte que hicimos, fue nuestra completamente. De no producirse la expulsión seguramente mínimo un punto hubiéramos sumado porque estábamos mejor que ellos. Ellos no conseguían salir de su campo y el balón era nuestro, pero los últimos 15 minutos no pudimos atacar como queríamos para llevarnos el partido».

Con respecto al choque del domingo, Castro afirma: «El domingo recibimos al mejor rival de la categoría porque así lo dicen los números, la clasificación y su juego. Va a ser un partido muy complicado pero nosotros en casa estamos bien, vamos a competir como siempre, vamos a hacer nuestro juego. Intentar quitarles la pelota y hacerles sufrir sin el balón, pero sabiendo que es muy difícil porque es un equipo que tiene mucha calidad, mucho dinamismo, y gente veloz. Nosotros pelearemos por sacar algo positivo».