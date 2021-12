Lamento ir a contracorriente, pero me produce un estupor insoportable y una rabia tremenda leer cómo nuestros políticos más cercanos se vanaglorian y entusiasman sin pudor defendiendo el megalómano proyecto depredador de Parc Sagunt II, que destruirá cerca de 6 millones de m2 de tierra fértil en la llanura saguntina más próxima al mar (además de los que ya destruyó Parc Sagunt I, aún sin ocupar al 100 %).

En el último Foro de Economía del Camp de Morvedre, organizado por Levante-EMV y À Punt, la delegada del Gobierno de España, Gloria Calero; el presidente de la Diputación, Toni Gaspar; la presidenta de la Asociación de Empresarios, Cristina Plumed; nuestro alcalde, Dario Moreno; y algunos otros cargos públicos, celebraban con entusiasmo su apuesta porque la ciudad de Sagunt sea «un referente europeo».

La Generalitat y el Gobierno de España tienen mucha prisa en llevar a cabo la urbanización de la planicie saguntina (pretenden llevarla a cabo entre 2022 y 2032), no sea que la ciudadanía despierte de su letargo y acabe visualizando el despropósito y la hipoteca de futuro irreversible que supone Parc Sagunt II.

Nuestros políticos se dejan arrastrar por el ‘cortoplacismo’ y haciendo caso omiso a las voces de los científicos y a los mensajes que llegan desde la Unión Europea, se embarcan en un proyecto banalizando los tremendos costes ambientales y de futuro que va a tener (como bien puso de manifiesto Agró en la alegaciones presentadas contra el Plan especial de Parc Sagunt II).

La directora general de Obras Públicas, Roser Obrer, habló del «talento y la formación de nuestros técnicos para introducir medidas correctoras». Pero señora Roser, cómo pueden compensar esas supuestas «medidas correctoras» el destrozo ambiental que supone la urbanización de 5,6 millones de m2 de la llanura litoral saguntina. Cómo se puede evaluar el daño emocional que supone para muchos la pérdida de un paisaje. Seguramente para usted —para ustedes— eso no es relevante. Sin olvidar, el impacto que tendrán las nuevas infraestructuras que haya que implementar (carreteras, rotondas, etc.) y la contaminación lumínica, atmosférica y acústica que generarán los 25.000 vehículos que (según fuentes oficiales) transitarán a diario por la zona.

Nos puede usted matizar —no lo deje en manos de los técnicos—, señora Roser, qué medidas correctoras pueden compensar tamaño daño ambiental. Y tampoco olvido que este proyecto (junto a la prevista tercera dársena, al sur del puerto marítimo) supondrá la muerte definitiva del Marjal dels Moros, nuestro paraje natural más singular.

Ni Eduardo Zaplana, en los sueños de grandeza que alimentaban su imaginación, podía vislumbrar, cuando lanzó el proyecto de Parc Sagunt como emblema de su campaña electoral en 1995 (junto con la ciudad del teatro para la Gerencia), ver realizado su sueño de convertir los terrenos otrora expropiados para la frustrada IV Planta Siderúrgica en el mayor polígono industrial de Europa (lo que ahora llaman «referente europeo»).

Más de uno me tratará de agorero, pero no soy yo sino la comunidad científica quien nos está avisando del colapso climático que se avecina si no se toman medidas drásticas. Pero aquí seguimos sin querer enterarnos; nos basta con incorporar unas «medidas correctoras».

Qué tristeza me produce que nadie en todo el espectro político se haya atrevido a lanzar una voz en contra de ese desafortunado proyecto; a cuestionarlo en público. Que ningún político, a la derecha o a la izquierda, haya osado contradecir «la voz de su amo»; todos callados frente a la barbarie.

El proyecto de Parc Sagunt II (sin olvidar Parc Sagunt I) es sinónimo de desprecio a la naturaleza, al paisaje, a la tierra fértil, al presente y al futuro.