El Orfeó Valencià ofrece en Sagunt el concierto navideño de la Fundación Bancaja

La Fundación Bancaja ofrecerá este viernes, día 17, en la Iglesia del Salvador de Sagunt el tradicional concierto Retaule de Nadal, cuyo programa será interpretado esta vez por el prestigioso Orfeó Valencià como viene siendo habitual desde la puesta en marcha de esta iniciativa de la Fundación Bancaja hace más de 40 años.

El Orfeó Valencià, bajo la dirección de Josep Lluís Valldecabres, interpretará un programa con piezas que van del siglo XVI a la actualidad de autores como Michael Praetorius, Bach, Beethoven, Handel, Mozart, Bertini, Josep M. Gomis, Irving Berlin, César Portillo de la Luz, Matilde Salvador o el propio Josep Lluís Valldecabres. El programa se cerrará con el tradicional Stille Nacht de Franz X. Gruber.

El concierto contará con acompañamiento instrumental de Jesús Debón al piano, y Fernando Morales y Ernesto Urra a la percusión, a los que se sumarán las voces de las sopranos Gema Rubio, Isabel M. Gracián y Marta Campoy.

El Orfeó Valencià nació en València en 1972 de la mano de Jesús Ribera Faig. Desde diciembre de 1986, su director es Josep Lluís Valldecabres. Ha colaborado con las principales orquestas valencianas y españolas, así como con The Academy of Saint Martin in the Fields, Orquesta de la Academia de Santa Cecília de Roma, etc. Ha actuado en escenarios de toda la geografía valenciana y española, así como en EEUU, Rusia, Canadá, Cuba, Polonia, Alemania, Italia, Reino Unido, Francia, Holanda, Bélgica, Austria, Hungría y Portugal. Su repertorio aborda la música y compositores más representativos. El acceso al concierto de Sagunt es de entrada libre limitada al aforo.