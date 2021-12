Solicitan al ayuntamiento que asuma el comedor social ante su posible cierre

El cierre del comedor social de Sagunt anunciado por la conselleria ha levantado las críticas de Iniciativa Porteña, agrupación a la que no convencen «los argumentos que se nos dio en la comisión de bienestar social, ya que en nuestra opinión no son suficientes para eliminar este servicio social, más allá de una cuestión de ahorro económico que pensamos que es de lo que se trata, a costa de un peor servicio y sobre todo de que se quede gente sin atender», declaraba Pilar Berna. Tampoco comulgan con la respuesta de que el comedor sea competencia de la conselleria para no actuar, añadía Berna, que pide al ayuntamiento que asuma este servicio como existe en otros municipios.

Desde IP tampoco consideran que la alternativa al cierre sea derivar a algunas personas al programa «menjar a casa», «no pensamos que sea la solución idónea, ya que este programa solo está destinado a mayores de 65 años, y por tanto muchos usuarios actuales quedarían fuera de este servicio». A esto añade que le «sonroja» el último argumento esgrimido de «que solo lo usan 22 personas. Estamos hablando de personas, no de números». Ante lo expuesto, IP no solo critica la decisión tomada, que afecta a personas en riesgo de exclusión social , sino que lamenta «la pasividad» del departamento de Bienestar social por buscar una solución». Las palabra de Berna han obtenido respuesta del concejal de Servicios Sociales, Alejandro Sotoca quien ha revelado que desde su departamento «se ha realizado un estudio individual y familiar de cada persona que acude al comedor social para ofrecerles las prestaciones económicas que faciliten la adquisición de alimentos para cubrir sus necesidades básicas, así como prestaciones económicas de emergencia social para la compra de electrodomésticos necesarios para poder cocinar en su domicilio. Así mismo se facilita el resto de los recursos sociales del Departamento de Servicios Sociales y el acceso a otros sistemas, como el sanitario y el de vivienda, dando una atención integral al usuario que lo necesite y dignificando el servicio que se presta. Sotoca también ha revelado que no tienen confirmación oficial de cierre.