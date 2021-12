Mir: «El objetivo es quedar campeones»

El Atlético Saguntino se comerá los turrones desde la segunda posición de Tercera, tras ganar al Callosa Deportiva (1-2 ). Frente a un rival aguerrido y bien trabajado, el doblete de Álex García tras el descanso dio a los rojillos su séptima victoria a domicilio, lo que les sitúa como el mejor visitante de la categoría.

El entrenador del conjunto romano, Vicente Mir, explica que «el Callosa hizo una muy buena primera parte con dos ocasiones claras de gol, aunque nosotros también creamos peligro a la contra». Tras el paso por los vestuarios «la cosa cambió», añade el técnico, quien asegura que «fuimos superiores desde el principio», de ahí que «marcáramos pronto. A partir de ahí, el partido se nos puso mucho más fácil y ya conseguimos el segundo gol que nos dio tranquilidad».

Un tanto encajado en jugada de estrategia «nos complicó un poco el tramo final del partido, pero creo que la victoria fue justa. Después de una derrota, no nos afectó la presión que teníamos por ganar». Con una jornada todavía por disputar antes de cerrar 2021, Mir señala que «el balance desde mi llegada es positivo. Hemos hecho una buena piña y el equipo ha dado un paso para estar arriba. Es una pena que en casa no estemos consiguiendo tan buenos resultados como fuera». En cualquier caso, «mi objetivo desde que llegué, además de meterme en el play off, es intentar quedar campeón. Sé que es muy difícil, pero tenemos que estar entre esos equipos que peleen por el liderato», concluye el técnico.

Errores que cuestan goles

El CD Acero, por su parte, no tuvo la misma suerte que su vecino y cayó en el feudo del colista Benigànim (2-1). El técnico del conjunto porteño, Jandro Castro, reconoce que «el balance del partido es negativo. El equipo no estuvo bien, cometimos muchos errores, dos de los cuales nos costaron los goles, y fuera de casa estamos sufriendo. No puede haber tanta diferencia con el rendimiento en casa. Tendremos que corregir cosas», señala.

El entrenador acerista añade que «el general, la primera vuelta es buena. El equipo ha dado un nivel muy alto, aunque es verdad que los últimos partidos como visitantes han empañado un poco todo. Si miramos y analizamos todo, creo que es buena. Podría ser mejor y con más puntos si hubiéramos tenido un poco más de acierto, pero el trabajo de los chicos ha sido muy bueno y espero que la segunda vuelta sea como mínimo igual y si puede ser mejor, porque querrá decir que hemos conseguido el objetivo».

Los aceristas ya no volverán a jugar hasta el año que viene, concretamente el 2 de enero cuando reciban en el Fornás al Elche Ilicitano. El Saguntino, por su parte, disputará el último encuentro de la primera vuelta el jueves 30 frente al CD Roda.