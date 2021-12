E l acuerdo alcanzado por el partido independiente de Algar del Palància con el grupo socialista de no ceder la alcaldía a éste último es, a juicio de la formación Todo por Torres Torres, una patraña y engaño a los ciudadanos.

Lo decimos tras haber sido aludidos en unas declaraciones del alcalde de Algar respecto al hecho de que nuestra formación no dio la vara de mando al grupo socialista. Entonces, Juan Emilio Lostado dijo que ’Algar no hará un Torres Torres’ . Por eso, ahora, le contestamos que ‘no hará un Torres Torres’, pero un circo por parte de ustedes y el grupo socialista, sí.

Por no decir las cosas claras y destapar las intenciones de cada uno, se han montado un circo mediático, así intentando engañar a los vecinos de Algar. Sabemos que las intenciones de Lostado y su grupo eran a toda costa de no ceder la alcaldía y los socialistas lo sabían. Cabrero no era bien recibido como alcalde y los socialistas de la comarca encabezados por el Sr. Herrera no podían tener otro fracaso en la comarca. Sin más, pensamos desde Todo por Torres Torres que ni Amparo Bolós, alcaldesa de Torres Torres, ni Lostado, hayan quitado la alcaldía al PSPV, siendo que los dos grupos son más votados que los socialistas.