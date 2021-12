El gobierno de Faura saca adelante los presupuestos con el apoyo del PP

Faura sacó adelante su presupuesto para 2022 que asciende a casi 2,6 millones de euros. El PP votó a favor mientras que Junts per Faura lo hizo en contra. La coalición de izquierdas justificó su negativa en la premura y la imposibilidad de trabajo cooperativo previo, criticando la falta de participación ciudadana. En esta línea, el alcalde, Toni Gaspar, habló del proceso de construcción del presupuesto como una dinámica abierta en la que la participación se articula de diversos modos. «El tú a tú, los comentarios in situ, las llamadas de atención, las visitas, cada una de las ocasiones en que los vecinos desean aportar se les escucha. En un municipio como Faura no podemos esperar que la participación se limite a los cauces formales», añadió.

«A pesar de las críticas, en las inversiones se prevé la realización de un parque de calistenia de 22.000 euros, una de las aportaciones vecinales en los presupuestos. Mientras, se sigue trabajando en otras propuestas que requieren de estudios técnicos, lo que hace que su posible materialización se alargue, pero eso no significa ignorar las inquietudes de nuestros vecinos y vecinas», explicó Consol Duran, concejala de Administración. Además del parque de calistenia, las cuentas de 2022 contemplan 40.000 euros para el acondicionamiento y puesta al día de vías públicas como la Ronda de Quémalo o 31.000 euros destinados a la incorporación de un sistema de seguridad con cámaras de vigilancia sobre el perímetro de las instalaciones deportivas y el cementerio. Faura está impulsando proyectos sólidos como la rehabilitación de la Protectora y la construcción en ella de una nave polivalente, cuya intervención se desarrolla bajo el apoyo y la planificación de ayudas directas de los entes supramunicipales provinciales y autonómicos. Junto a La Protectora también se prevé intervenir en el edificio la Corbella, que se convertirá en un auditorio. Dicha actuación se proyecta en diversas fases y su intervención, al igual que el de La Protectora, no se ciñe a un determinado ejercicio presupuestario. Además el ayuntamiento cuenta con el proyecto de reconstrucción del Ceip Sant Vicent Ferrer que prevé iniciar su demolición en breve. Una de las constantes del gasto en los últimos ejercicios pasa por la desinfección y el mantenimiento de bienes e inmuebles. La necesidad de mantener los espacios libres de virus ha sido prioritario tanto en el ejercicio anterior como en el planificado; en este sentido garantizar la seguridad de los vecinos supone un montante importante en el total presupuestado. «Hemos intentado ajustar los números al máximo, para hacer las mínimas modificaciones de créditos a lo largo del año». Gasto corriente El montante mayor de gasto se cifra en 1.033.988 euros destinados al gasto corriente, bienes y servicios que junto a la partida de personal alberga el mayor porcentaje del gasto. Mientras que casi el casi el 60% de los ingresos proviene de transferencias de diferentes administraciones.