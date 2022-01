Las cuentas de la empresa municipal dividen al gobierno tripartito de Sagunt

La aprobación de las cuentas de la empresa pública SAG para 2022 ha dividido a los socios del gobierno tripartito de Sagunt, como ya lo hiciera hace unos meses la propuesta fallida del PSPV para cambiar a su actual gerente, Enrique Català. Esta vez, EU solo ha contado con el voto favorable de Iniciativa Porteña (IP) para dar luz verde al documento, mientras sus socios de PSPV y Compromís se abstenían en la votación, como también hicieron PP y Vox, en un encuentro al que faltó el representante de Ciudadanos y que acabó sacando adelante un presupuesto de 14,5 millones de euros, en lo relativo a su facturación al ayuntamiento.

Ese voto de socialistas y nacionalistas «pilló por sorpresa» al edil delegado de la SAG Roberto Rovira, según aseguraba este último a Levante-EMV. «Me sorprendió y no le ví sentido porque ya habíamos negociado de antemano los tres grupos el montante total de las cuentas de la SAG en las reuniones para pactar el presupuesto municipal de este año», decía quitando hierro al asunto.

El alcalde, no obstante, sí ha querido dejar claro que su partido optó por una «abstención crítica». Como apuntaba Darío Moreno: « No vemos los cambios que estamos demandando hace tiempo para mejorar el aseo urbano y de los jardines, ni en el documento se detallan acciones para conseguirlo». «Es cierto que en el equipo de gobierno abogamos porque no era momento de aumentar el presupuesto de la SAG, por estar en una situación de crisis. Eso sí se aceptó por parte de EU y se respetó. Pero, al estudiar la propuesta en sí, en el partido socialista vimos que le sigue faltando estrategia para mejorar la eficiencia, como estamos pidiendo y como está reclamando la ciudadanía a nivel general; algo que se ve a menudo en noticias o redes sociales y que estoy pudiendo ratificar en mis encuentros con los vecinos de cada barrio. El plan de actuación planteado se queda en un nivel muy superficial, que no es adecuado para el nivel de respuesta al que queremos llegar».

Como ejemplo de esto, citaba «la falta de estrategias ambiciosas» para combatir problemas como el absentismo laboral, la ausencia de arbolado en algunos puntos desde hace años, la existencia de otros cuyas raíces perjudican a viviendas o la necesidad de estudiar qué tipo de especies arbóreas generan más problemas de mantenimiento y así elaborar un plan para ir sustituyéndolas», un último aspecto ya demandado sin éxito por el PSPV hace tiempo. «La SAG sí funciona a la hora de resolver los problemas que van surgiendo, pero también debe concretar por escrito su cartera de proyectos y fijarse plazos para resolverlos para así dar respuestas claras a la ciudadanía sobre cuándo se resolverán sus problemas. Su presupuesto de 2022 habla mucho de lo hecho en años pasados, pero no de esto».

Desde Compromís se compartió esa postura, al echar de menos un mayor esfuerzo de mejora en la gestión a medio y largo plazo; un gesto que no sorprendió, al ir en la línea de sus argumentos a favor de un recambio en la gerencia.

La sorpresa llegó después cuando PP y Vox acabaron también por abstenerse; el segundo alegando, entre otras cosas, desacuerdos en algunos aspectos y el primero, por otras reticencias.

Desde Iniciativa Porteña aseguraron su intención inicial de abstenerse porque «el presupuesto venía impuesto desde el ayuntamiento» y no se contemplaba su petición de incrementar en 10 jardineros la plantilla. Pero, al final, votaron a favor . «Nos pareció de hipócritas y, así lo hizo saber nuestro consejero, que los mismos que nos imponían un presupuesto (PSOE y Compromís) hubiesen pactado abstenerse. De locos. Ante el problema que podía suponer que la SAG se quedase sin presupuesto si nadie votaba a favor, lo cual daría alas a la campaña de derribo que llevan contra el gerente, votamos a favor, encontrando luego que Roberto Rovira también votó a favor», explicaba a este diario el portavoz de IP Manuel González.

Aún así, el resultado de la votación ha reducido los apoyos explícitos a las cuentas propuestas por el actual gerente y solo aprobadas por dos de los siete grupos municipales. La situación se da meses después de que solo una maniobra de última hora de EU evitara un acuerdo mayoritario del consejo de administración para destituirle pues, como informó entonces este diario, aquella abstención de EU impidió un empate y, con ello, que el voto de calidad del alcalde fuera decisivo, pues esto último hubiera propiciado la necesaria mayoría absoluta para dar luz verde a esa salida que apoyaban los tres consejeros del PSOE y uno de Compromís frente al voto en contra del representante de IP, el de PP y el de Vox, ya que Ciudadanos alegó poco antes desconfianza con el suyo y revocó poco antes su nombramiento.

Gobernabilidad municipal

Desde el gobierno local, no obstante, se descarta que esta nueva desavenencia en la SAG vaya a afectar a la gobernabilidad municipal. «Si nuestros socios hubieran votado en contra, sí hubiéramos tenido un problema, pero no es el caso. Seguiremos gobernando y negociando», decía desde EU Roberto Rovira. También el alcalde ceñía lo ocurrido a la empresa pública. «No hemos querido poner palos en las ruedas a la gestión de esta empresa publica y por eso no votamos en contra de sus cuentas. Pero sí queríamos mostrar nuestro punto de vista», aseguraba Darío Moreno.

El presupuesto de la empresa municipal SAG contempla unas inversiones valoradas algo más de un millón de euros que se van a financiar con medios propios, dentro de un presupuesto global que asciende a casi 14.504.000 euros en lo que respecta a la facturación al consistorio de Sagunt.

De hecho, la partida correspondiente al presupuesto del Servicio de Parking de camiones no requiere de facturación al ayuntamiento debido a una gestión autosuficiente, mientras que la del ecoparque fijo y móvil tampoco supone un gasto municipal desde 015, tras un acuerdo con el Consorcio de Residuos y Reciclados Palancia Belcaire.

Las cuentas no reflejan incremento salarial de 2022 para una plantilla media de la SAG situada en 393,28 personas (entre personal fijo y eventual).

Ahora, sí evidencian una disminución del 1,84 % respecto a la cifra reservada en 2021 a gastos generales, hasta situarlos en 1.079.055,54, de los que 527.891,30 corresponden a pagos de personal, frente a los 547.794,65 destinados a ello el año anterior, lo que supone una reducción de 19.903,35 euros.

Inversiones valoradas en más de un millón de euros para 2022

Las cuentas reducen

la cifra dedicada a gastos generales, incluidos los de personal