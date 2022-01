El final del 1921 a la comarca

Després de l’entrada en un altre any, i d’unes festes en les quals no s’ha editat premsa els dissabtes, toca fer, abans d’iniciar el recorregut per l’any 1922, la crònica del que va ser notícia els últims dies de 1921 en la comarca.

La gran celebració de desembre fou novament la manifestació cívica realitzada per a recordar els màrtirs saguntins que foren assassinats pels carlistes a Betxí. Es va celebrar el 24 de desembre. Com deia el diari El Pueblo el 23 de desembre, es tractava d’una «protesta viril y perenne de aquellos hechos que solo los cínicos carlistas pueden justificar por estar exentos de aquellos sentimientos que ennoblecen los grandes ideales». L’Ajuntament va convidar els representants dels ajuntaments de Betxí i de la ciutat de València. També es va enviar invitació a la Diputació Provincial i als representants dels municipis del districte. Hi van estar presents els regidors del Cap i Casal Coscollá, Cano, Catalá, Artal i Marco Miranda. Foren acompanyats per la banda municipal de la capital. A més, van estar les entitats musicals: Lira Saguntina, Moncofa, les Valls i Municipal de Sagunt. Participaren els representants dels centres republicans de les localitats del Port de Sagunt, el Puig, la Vall d’Uixò, Puçol, Algímia, Algar, Faura i Museros. Entre les organitzacions locals, cal esmentar la presència de les societats de socors mutus «La Saguntina», «Artesanos» «La Labradora» i «Unión Saguntina y Vitinicola». Unes altres autoritats destacades assistents van ser el Diputat del districte Manuel García del Moral i el diputat provincial Juan Chabret.

El seguici de la manifestació va recórrer els principals carrers del municipi. Les banderes portaven «colgaduras negras con inscripciones alusivas a los crimenes perpetrados por los carlistas». Va acabar a la plaça de l’Ajuntament. En la tribuna instal·lada, parlaren els polítics Fausto Caruana, Juan Chabret, Vicente Marco Miranda, Manuel García del Moral i l’alcalde republicà de Sagunt José Casanova. En finalitzar l’acte, l’Ajuntament va preparar per a les autoritats un excel·lent banquet.

Entre les notícies relacionades amb el món educatiu, cal destacar que es va aprovar la permuta del mestre de Canet d’en Berenguer Ángel Bayo i el de Villet (Terol) Florencio Murciano. La revista Escuela Moderna se’n va fer ressò.

El 25 de desembre fou convocada sessió plenària de Sagunt. El tema destacat fou el de la nova construcció d’un nou hospital. El regidor Caruana va dir que era urgent fer-lo. Demanava que se li’n pagara a l’arquitecte municipal la realització d’un projecte. Exposava que caldria que col·laborara el veïnat a través d’activitats per a recaptar fons i també la Caixa d’Estalvis de Sagunt. El regidor Blanco va proposar que s’aprofitara el terreny de l’antic convent de la Trinitat. El regidor Peris va plantejar que tal volta no calia plantejar un projecte complet perquè hi havia una part més moderna. La proposta fou aprovada.

L’any 1922 va iniciar-se amb un enfrontament de dos treballadors de la fusteria de la companyia «Ojos Negros». Però, eixa i unes altres notícies, formaran part del pròxim «De cent en cent».