Impulsan que Sagunt regule el uso de sus locales por parte de las asociaciones

El concejal del grupo mixto, Carlos López Rodríguez, reunió este semana en el salón de actos del Centro Cívico de Port de Sagunt a casi medio centenar de representantes de diversas asociaciones civiles de toda índole, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios establecidos para este tipo de reuniones. Así lo explicaba a Levante-EMV, asegurando que su objetivo era debatir el texto que les había enviado a antes de Navidad, para que lo estudiasen y pudiesen dialogar sobre él y presentar posibles modificaciones.

El documento es un borrador de la ordenanza que quiere impulsar para «regular en todos sus aspectos la relación entre asociaciones y ayuntamiento en tanto en cuanto las asociaciones hacen uso de diferentes dependencias municipales». «Tras haber hablado con los técnicos de participación ciudadana y con diferentes presidentes de asociaciones en esta situación, hemos detectado que una ordenanza de este tipo no solo no existe, sino que además es necesaria. Todos los ayuntamientos consultados cuentan con una ordenanza de estas características, y desde participación ciudadana me informan de que ya se intentó regularizar esta situación en los años 2003 y 2015, pero que todo quedó guardado en un cajón», afirma.

Por ello, afirma haber elaborado un borrador «que apoya la acción de fomento del tejido asociativo de nuestra ciudad e intenta solucionar las necesidades de las asociaciones a través de las autorizaciones legales oportunas». La «normativa marco» propuesta tiene como finalidad regular y facilitar a las entidades sociales sin ánimo de lucro, «que puedan ejercer su actividad en una sede social o un espacio, de manera sólida, proactiva y sobre todo con la seguridad a largo plazo de que las dependencias que se les han cedido, lo son de forma estable y reconocida bajo la firma de este documento», dice

En los próximos días, según apunta, «se incluirán en el texto los aspectos propuestos por los asistentes, una amplia representación del tejido asociativo local» y, después, éste se presentará al próximo pleno municipal para su aprobación.