El saguntino Antonio Comeche suma un nuevo éxito deportivo en Lliria

El saguntino Antonio Comeche ha sumado un nuevo éxito deportivo en Lliria. El también Policía Local se alzó como campeón autonómico en su categoría de veteranos y subcampeón en la general. Con este resultado ya tiene las vistas puestas en el Campeonato Provincial que se celebrará en el mismo Campo de Tiro de Lliria a finales del mes de febrero, no sin antes participar en una Competición en Elche, unas instalaciones siempre muy exigentes para los deportistas.

Esta competición de Lliria, de ámbito autonómico, dio por iniciada la temporada del año 2022 de acuerdo con las medidas de seguridad higiénico-sanitarias referidas a la Covid 19.

En la prueba, según Comeche, se notó la inactividad competitiva con algunos errores impropios de su larga experiencia en los cinco ejercicios que te debían resolver. Fueron unos ‘stages’ de los más exigentes de las últimas ediciones con disparos a una mano para impactar platos metálicos y siluetas o también, a través de una ventana, así como valorar la potencia y velocidad de fuego con tarjetas cercanas y con poca separación entre ellas.

Esta inactividad se denotó sobre todo en el primer de los ejercicios, que incrementó el crono por tener que resolver dos interrupciones por motivo de la utilización de una munición no revisada con la debida diligencia. Esto le supuso una penalización del primer clasificado de más de treinta puntos. No obstante el consiguió en el resto de pruebas una gran regularidad, no cometiendo ninguna penalización y clasificándose en todos ellos en la segunda posición. Así, Comeche pudo quedar campeón en su categoría de veteranos y subcampeón en la general.