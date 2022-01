«Que la salida de las aguas de la gola se haya resuelto nos da tranquilidad»

«Que la salida de las aguas de la gola de Quartell se haya resuelto adecuadamente y ya no estemos teniendo problemas, nos da tranquilidad». Así lo aseguraba a Levante-EMV la presidenta del Consell Local Agrari de Sagunt, Ana Mª Quesada, tras recordar que el día de Navidad, a media mañana, recibió una llamada de un propietario muy preocupado por los niveles tan altos de agua que había en el entorno del marjal debido a que la gola no podía desaguar bien «pues el pequeño paso para camiones estaba medio derruido y aunque eso no evitaba el que saliera el agua, sin estar las turbinas en marcha, ésta no llegaba a tener suficiente altura y se quedaba embalsada», apuntaba.

Esto, según explica, le hizo contactar de inmediato con la Guardia Rural para que acudieran a confirmarlo y transmitirlo al equipo de gobierno para tomar medidas, lo que hizo dar la orden de poner las turbinas en marcha para poder desaguar. «Por parte del Consell estuvimos todo el fin de semana controlando niveles y el lunes a las 7:30 horas aproximadamente, acudí a hablar con el encargado, le expliqué la situación al técnico de Costas, le envié documentación gráfica y quedamos emplazados al martes, cuando se haría la tarea de reconstrucción de ese paso. Estuvo el director del proyecto y el técnico de Costas. Hablamos y acordamos cómo resolver la salida de agua para que no fuera necesario poner en marcha turbina y el agua saliera por sí misma. Se pusieron a manos a la obra y me quedé toda la mañana por si surgía cualquier duda o necesidad. Pero, desde que hablamos el lunes, hubo total predisposición para resolver un problema que nos estaba causando mucha intranquilidad», decía recordando que también estuvieron en la zona agricultores, vecinos y ecologistas preocupados porque el paso hecho inicialmente no dejaba salir bien el agua, como alertaron el ayuntamiento y la conselleria.