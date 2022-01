Enguany més que mai cal recordar aquesta tradició tant nostra. Amb la pandèmia de la covid-19 hem deixat de fer i celebrar activitats i tradicions que cada any fem. La tradició dels Dijous de Berenar es manté viva gràcies a la memòria popular de Sagunt, que fa d’aquests dies, uns dies de reunió entre els amics i familiars al voltant de la taula, i on cadascú, té la seua pataqueta a la mà.

El Dijous de Berenar’ previsiblement, és una tradició que pot datar més enllà del 1492, any de l’expulsió dels jueus de Sagunt, ja que la forma de la pataqueta és, a simple vista, una mitja lluna feta en pa. També el Dijous de Berenar està molt present en altres municipis de la comarca com pot ser Petrés, degut a la proximitat a la capital del Camp de Morvedre. Els Dijous de Berenar comencen el primer dijous després de Sant Antoni, 17 de gener, i finalitzen l’últim dijous abans del Dimecres de Cendra. Enguany son sis els Dijous de Berenar que podem gaudir.

La tradició ha passat de pares i mares a fills i filles, i des de fa temps els col·legis de la ciutat de Sagunt fan activitats en aquests dies per a que els xiquets interioritzen aquesta centenària tradició. És clau que a l’escola es continue fent esta tradició i utilitzen aquest dia per a poder fer excursions per la muntanya i gaudir de la natura durant unes poques hores.

I és per això que ací devem de destacar el gran treball del Gabinet de Promoció del Valencià, on Maria Josep Soriano està al cap davant, que continua treballant perquè les nostres escoles disposen de materials útils i innovadors. En aquesta ocasió han preparat una tirada de 1.000 exemplars del còmic Festes i tradicions de Sagunt (també en PDF a la web www.sagunt.es), amb el qual l’alumnat des d’Infantil fins a Secundària podrà investigar i conèixer millor una selecció de les festes de tot l’any que se celebren a Sagunt i en Port de Sagunt. A més, tres docents especialistes han elaborat unes propostes didàctiques adaptades i adaptables en cada etapa educativa per a fer que l’aprenentatge siga significatiu i arrelat a la història de la ciutat, entre elles Sant Antoni i el Dijous de Berenar.

Eduquem i ensenyem les nostres festes i tradicions per a que no es perden.