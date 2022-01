Denuncian en Sagunt la circulación de vehículos policiales sin ITV

El concejal de Vox en Sagunt, Alejandro Vila, ha denunciado que dos vehículos policiales circulan con la inspección técnica de vehículos (ITV) caducada desde hace casi un año y desfavorable. En el primer caso se encuentra la furgoneta de atestados, según insiste el edil, que entre las funciones que tuvo el pasado ejercicio destacó su apoyo a la campaña municipal para el control y la vigilancia de la ITV.

Además de precisar que los responsables de superar esta inspección no son los conductores sino el ayuntamiento y más concretamente el equipo de gobierno, Vila acusa al tripartito de "poner en riesgo la seguridad de los agentes y los ciudadanos con vehículos oficiales que no sabemos si están en condiciones para circular en situaciones que, a veces, son de emergencia con gran exigencia. No es solo ilegal y una brula, sino que podría ser un signo de prevaricación".

El edil de Vox añade que "PSOE, Compromís y EU venden a bombo y platillo que se comprometen con la seguridad vial por las campañas de vigilancia y hablan de la necesidad de invertir en el mantenimiento de los vehículos por seguridad. Dan consejos y venden eslóganes que luego no cumplen. Este proceder es hipócrita y cínico, es pasarse de la raya y reirse de la gente. Exigimos que se regularice la situación de todos los vehículos de la administración y que nos ahorren postureos hipócritas».