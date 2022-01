Denuncian la circulación de vehículos policiales sin ITV en Sagunt

Dos vehículos policiales han llegado a circular por Sagunt sin la inspección técnica de vehículos (ITV) en regla, según denunció ayer el edil de Vox, Alejandro Vila.

Esto afectó a la furgoneta de atestados de la Policía Local que, entre las funciones que tuvo el pasado ejercicio, «apoyó la campaña municipal para el control y la vigilancia de la ITV» y a otro vehículo de este cuerpo, como aseguró Vila considerando que los responsables de superar esta inspección «no son los conductores sino el ayuntamiento y, más concretamente, el equipo de gobierno».

Aún así, desde el departamento aseguraron ayer a preguntas de Levante-EMV que «en cuanto se ha tenido conocimiento que la ITV del vehículo de atestados estaba pendiente, en ningún caso desfavorable, se ha procedido a dejarla dentro de las instalaciones policiales sin utilizar hasta que se regularice su situación», decían.

Según explicaban: «La furgoneta de atestados fue adquirida a principios de 2021 con la ITV en vigor y favorable. En febrero de ese año se llevó a una empresa especializada en transformación de vehículos para adaptarla a las necesidades de un vehículo de atestados, pasando esa empresa la ITV correspondiente. Desde el servicio de policía se ha entendido que la ITV era favorable desde el momento de la transformación hasta febrero de 2022, presentando el vehículo un perfecto estado para circular garantizando la seguridad de sus ocupantes y la del resto de los usuarios de las vías a juicio de los responsables de la unidad y de los de mantenimiento de vehículos policiales», explicaban desde el ayuntamiento, resaltando que «en cuanto se ha tenido conocimiento que la ITV del vehículo estaba pendiente, en ningún caso desfavorable, se ha procedido a dejarla dentro de las instalaciones policiales sin utilizar», apuntaban precisando así la información facilitada por el edil de Vox .

Este último, no obstante, aprovechó lo sucedido para utilizarlo como arma política y acusar al tripartito que gobierna en la ciudad «poner en riesgo la seguridad de los agentes y los ciudadanos con vehículos oficiales que no sabemos si están en condiciones para circular en situaciones que, a veces, son de emergencia con gran exigencia. No es solo ilegal y una burla, sino que podría ser un signo de prevaricación».

El edil de Vox añade que «PSOE, Compromís y EU venden a bombo y platillo que se comprometen con la seguridad vial por las campañas de vigilancia y hablan de la necesidad de invertir en el mantenimiento de los vehículos por seguridad. Dan consejos y venden eslóganes que luego no cumplen. Este proceder es hipócrita y cínico, es pasarse de la raya y reírse de la gente. Exigimos que se regularice la situación de todos los vehículos de la administración y que nos ahorren postureos hipócritas».