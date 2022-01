Miquel Amer convida a repensar la vida

Humitats, la mirada creativa de Miquel Amer Pérez atorga singularitat en clau d’art, a la humitat i el que a priori s’observa com un efecte corrosiu. En aquest sentir, l’artista de Benifairó de les Valls amb la mirada nodrida del seu entorn més pròxim arrela en el diàleg amb l’aigua i els seus camins prohibits. Amer composa una proposta creativa que genera veritables efectes compositius a partir dels llenguatges de l’aigua.

L’obra central de la mostra, acompanyada del corpus textual «La vida se’ns en va davant dels nostres ulls i encara que puguem agafar-la, s’esvaeix dins les nostres mans». Efectes com la consolidació del gel o la tornada al seu estat fluid corprén l’espectador en un mostra que revisa els efectes de la humitat i la seua empremta en diversos materials i suports.

L’exposició que obria ahir les seues portes a la Casa dels Llano de Canet d’en Berenguer estarà oberta fins l’onze de febrer. En l’acte d’inauguració el regidor de Cultura, Cèsar Gargallo, descrivia la particularitat compositiva de l’artista: «En l’obra de Miquel Amer , la humitat no és l’agent nociu sinó l’excusa i la inspiració per poder investigar per reinventar procediments de creació».

L’obra mostra experimentació, investigació i projecció d’una sensibilitat única. Un detall de morfologia de textures i d’alteracions, de clivellats i de superació de capes, per aconseguir una harmonia plàstica que, segons Gargallo mostra una eloqüència anàloga a qualsevol quadre de El Bosco.