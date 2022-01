Alertan de agua estancanda en la desembocadura del Palància

Iniciativa Porteña ha alertado de la reciente presidencia de agua estancada y maloliente en la salida de un colector de pluviales que desemboca en la parte final del cauce del río Palància, «a escasos 100 metros de la playa de El Puerto, concretamente junto a la carretera que conduce junto al delta hasta el badén que hormigonaron hace tres años».

La formación fue alertada por unos vecinos y, tras confirmarlo, dio aviso a la empresa mixta Aïgues de Sagunt. Además, hoy mismo ha emitido un comunicado de prensa difundiendo lo sucedido y denunciando «la suciedad y abandono de la desembocadura del Palancia»

Según ha explicado su portavoz, Manuel González, «la suciedad y maleza que ha crecido en el cauce del río, facilita el estancamiento del agua en ese punto; por otro lado, hemos pedido por activa por pasiva que se proceda a la limpieza del cauce para que la salida natural de las aguas de lluvia al mar, no se vea impedida. En episodios de lluvias fuertes esta situación puede resultar peligrosa y facilitar las inundaciones en la zona más cercana a la desembocadura del río».

El concejal de Mantenimiento y delegado de Aguas del Ayuntamiento de Sagunt, Pepe Gil, ha atribuido lo ocurrido a una situación «puntual» y admitía que la zona sufre problemas periódicos «de estancamiento de aguas pluviales, no fecales, que ya se trabaja para solucionar». «Hacemos un mantenimiento de forma rutinaria está implantado en este punto, que en algún momento puntual puede generar la putrefacción de esa agua estancada y hacer olor. Precisamente, ayer estuve viendo este desagüe y en ese momento, no hacía mal olor y, desde luego, ese punto no está a cien metros de la playa, está mucho más lejos», decía asegurando que la intención del departamento es «continuar trabajando con la Confederación del Júcar para eliminar este punto confictivo donde se suele acumular el agua por una cuestión relacionada con el nivel freático».

Junto a ello, remarcaba que la situación del cauce no es una competencia municipal y que la salida del agua está garantizada.